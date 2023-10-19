Госслужба качества образования назвала 28 вузов с высокой степенью риска: какие заведения вошли в рейтинг

Государственная служба качества образования определила заведения высшего образования с высокой степенью риска. В частности, из 290 вузов к высокой степени относятся 28 (10%), средней – 186 (64%), а незначительной – 76 (26%).

Такую информацию сообщили на сайте организации. Там также отметили, что обнародование таких данных позволяет заметить факторы, которые делают образовательную деятельность более рискованной, и принять меры по предотвращению увеличения баллов по определенным показателям.

В список 28 вузов с высокой степенью риска вошли:

Международная Академия экологии и медицины (Киев)

Международный классический им. Филиппа Орлика (Николаев)

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Киевский институт бизнеса и технологий (Киев)

Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск)

Восточноевропейский славянский университет (Ужгород)

Восточноевропейский университет им. Рауфа Аблязова (Черкассы)

Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиера (Киев)

Киевский университет права национальной академии наук Украины (Киев)

Морской институт последипломного образования им. Контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова (Херсон)

Херсонский экономическо-правовой институт (Херсон)

Каменец-Подольский налоговый институт (Каменец-Подольский)

Институт экологии экономики и права (Киев)

Украинско-польское высшее учебное заведение "Центрально-европейский университет" (Киев)

Европейский медицинский университет (Днепр)

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (Киев)

Институт психологии и предпринимательства (пгт. Козин)

Университет современных знаний (Киев)

Международный гуманитарно-педагогический институт "Бейт-Хана" (Днепр)

Киевский хореографический колледж (Киев)

Киевский университет туризма, экономики и права (Киев)

Национальный авиационный университет (Киев)

Международный университет бизнеса и права (Херсон)

Донецкий национальный медицинский университет (Донецк)

Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского (Кривой Рог)

Полтавский университет экономики и торговли (Полтава)

Днепровская академия музыки Днепропетровского областного совета (Днепр)

Луганская государственная академия культуры и искусств (Киев)

Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса)

Все учебные заведения оцениваются по определенным критериям, отмечают в ДСЯО. Среди них:

Количество студентов вузов за последние три года. Количество преподавателей, трудоустроенных по основному месту работы. Состояние обнародования на официальном веб-сайте высшего образования определенных законодательством документов и информации. Количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных по результатам мероприятий государственного надзора (контроля), проведенных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду. Наличие обособленных структурных подразделений. Наличие иностранных соискателей высшего образования. Доля неаккредитованных специальностей, образовательных программ.

Директор департамента контроля в сфере высшей, профессиональной высшей и образования взрослых Наталья Витранюк рассказала Украинской правде. Жизнь, что степень риска определяется расчетом сложности или рисковости управленческой деятельности учебных заведений. Соответственно, он влияет и на периодичность плановых проверок ЗВО. Согласно закону, вузы с высокой степенью риска должны проверять один раз в два года, со средней – не чаще одного раза в три года, с незначительной – не чаще одного раза в пять лет. Списки, которые обнародовали в ДСКО – это возможность учебных заведений посмотреть, на какие моменты в управлении им нужно обратить внимание, отмечает Витранюк.

Она также добавила, что если степень риска с каждой проверкой не снижается, ДСЯО извещает Министерство образования и науки или другие органы управления образованием. Соответствующие учреждения проверяют ЗВО на соблюдение лицензионных условий функционирования и рассматривают деятельность руководителя заведения. При отсутствии изменений после такой проверки ректор может получить выговор, а в крайнем варианте – досрочное расторжение контракта.

Напомним, 14 украинских университетов вошли в список одного из самых престижных мировых рейтингов QS World University Rankings 2024. Еще 27 вузов получили статус "репортера", который означает, что они предоставили сведения, однако не отвечали всем критериям.

Уровень риска среди лучших ЗВО Украины:

Сумской государственный университет – средний.

Львовская политехника – незначительная.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники – средний.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – незначительный.

Харьковский авиационный институт – средний.

Харьковский политехнический институт – средний.

Национальный технический университет КПИ им. Игоря Сикорского – незначительный.

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – незначительный.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – средний.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – средний.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – незначительный.

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