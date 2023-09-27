В вузах преподают на русском: какой регион Украины возглавил рейтинг нарушителей языкового закона

Одесская область возглавила антирейтинг нарушений использования государственного языка в высших учебных заведениях среди всех регионов Украины. С начала января 2023 года было проведено 11 мероприятий контроля, которые касались высших учебных заведений, 5 из них – на Одесщине.

О результатах проведения контроля за соблюдением государственного языка в вузах рассказала Ярослава Витко-Присяжнюк, уполномоченная по защите государственного языка на юге во время брифинга. Она отметила, что с августа поступило еще одно обращение с доказательствами использования русского языка в вузе Одесской области.

"Преподаватели проводят пары на русском языке. Нами уже проводились мероприятия государственного контроля, были составлены несколько административных протоколов за такие нарушения, и, к сожалению, это еще не конец", – рассказала адвокат государственного языка.

Видео дня

Она также добавила, что все виновники прекрасно владеют украинским языком, чтобы преподавать, поэтому остается загадкой, почему они продолжают вести пары на русском. В частности, по ее словам, педагоги не могут сами объяснить причину несоблюдения закона, апеллируют тем, что "студенты спрашивают на русском".

"Интересная ситуация, что одни студенты спрашивают, чтобы им объяснили негосударственным языком, другие студенты параллельно это фиксируют и присылают обращение о нарушении языкового закона в учреждениях высшего образования", – отметила Витко-Присяжнюк.

Также она отметила, что чаще всего такие случаи происходят во время онлайн-обучения, в ведомство защиты языка поступают видео полных лекций и все нарушения имеют фиксацию.

Адвокат украинского языка также рассказала, что иногда обращения не доходят до ведомства, особенно в случаях громких скандалов, когда ситуацию решают непосредственно на местах нарушения.

"Это еще одно свидетельство того, что во время полномасштабной российско-украинской войны наши сограждане очень негативно относятся к нарушению языкового законодательства в учебных заведениях", – подытожила уполномоченная по защите государственного языка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сделал резкое заявление о школах, в которых до сих пор преподают на русском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!