Министр образования Лисовой сделал резкое заявление о школах, в которых до сих пор преподают на русском

Преподавать в школах на русском языке или проводить отдельные уроки – это не об интересах государства и украинского народа. Существовать русский язык может в рамках высшего филологического образования, и желательно в другой стране.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой в выпуске программы "Тихий вечер с Еленой Кравец". По его словам, решать вопросы использования русского языка следует на законодательном уровне, как минимум обращаясь к языковому омбудсмену. Сейчас в Украине достаточно ведомств, чтобы влиять на соблюдение закона об украинском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Что касается школы, то извините, это противоречит законодательству. Я рекомендую не быть лояльным к этому. В таком случае обращаться в управление образования, городского департамента образования и областного, в Министерство образования и языкового омбудсмена. Очень много сейчас инструментов для того, чтобы повлиять на соблюдение законодательства", – отметил Лисовой.

{"id":"kU2B955Zkto","startTime":453}

По словам главы ведомства, украинская школа должна готовить детей в первую очередь к успешному европейскому будущему. Не должно быть и перспектив возвращения в постсоветские реаинкарнации, где доминировал русский язык.

Война, которая сейчас происходит – это война за систему ценностей, кардинально отличающуюся от ценностей Российской империи. Так что изучать в общеобразовательных заведениях русский язык недопустимо, добавил Лисовой.

"Нам точно не по дороге с "русским миром". Зачем мы тогда готовим людей к знанию и использованию русского языка?" – подытожил министр.

Как рассказывал OBOZREVATEL, министр образования призвал не заставлять учащихся идти на первый урок, если они устали из-за ночной тревоги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!