Министр образования Лисовой призвал не заставлять учащихся идти на первый урок, если они устали из-за ночной тревоги

Если ребенок не выспался из-за ночной воздушной тревоги, просидев в укрытии, и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже.

Такое заявление сделал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По моему убеждению, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально - пропустить занятия и догнать эту тему позже", – отметил министр.

Он уточнил, что пропущенное занятие можно догнать, в частности, на платформе Всеукраинской школы онлайн.

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Лисовой объяснил, что нужно понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и обладать необходимым уровнем концентрации.

Кроме того, если учащийся или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, то он советует предоставлять возможность доложить эту работу.

"Следует в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы", – отметил он.

Лисовой также отметил, что если у учителя, ведущего урок дистанционно, началась тревога, а у детей в классе нет, то учитель должен прервать занятия и идти к укрытию.

“Если есть возможность продолжить занятия по хранилищу – прекрасно. Если нет – это не катастрофа. Безопасность – превыше всего", – отметил он.

Министр добавил, что сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга.

"Этот вопрос не столько об академической успешности и правилах, сколько о ментальном здоровье – и школьников, и педагогов. Всем сейчас тяжело. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в его разные сферы. мирное время не было. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга. Устойчивость - наша суперсила. Мы можем больше, чем думаем. Но одновременно должны заботиться о нашем физическом и психическом здоровье, чтобы иметь устойчивое общество, которое способно на большее", – резюмировал он.

Напомним, с 1 сентября в Украине будут действовать три формата обучения: онлайн, очное и смешанная форма. По какому формату учиться, власть каждой области будет определять сама.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев продолжает подготовку к новому учебному году, который должен начаться с 1 сентября. В рамках этих работ, в частности, планируется обустроить укрытие дополнительно в 437 учебных заведениях.

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