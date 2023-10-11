14 украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира. Список

14 украинских университетов вошли в список одного из самых престижных мировых рейтингов, опубликованных Times Higher Education. Еще 27 вузов имеют статус "репортера", который означает, что учреждения предоставили сведения, однако не отвечали всем критериям.

World University Rankings 2024 включает 1904 заведений высшего образования из 108 стран. Сумской государственный университет вошел в топ-500 мира. Догоняет его Львовская политехника, оказавшаяся в позициях 601-800 лучших.

Третье место возглавил Харьковский национальный университет радиоэлектроники и попал в список 1001-1200.

Среди других заведений расположения 1201-1500 имеют:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

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Харьковский авиационный институт

Харьковский политехнический институт

Национальный технический университет Украины – КПИ им. Игоря Сикорского

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Национальный авиационный и университет биоресурсов и природопользования попали в позицию 1500+.

Последнее место среди лучших украинских вузов занял Ужгородский национальный университет.

Ежегодная оценка проводится уже 20 лет подряд. В 2024-м перешли с 13 до 18 тщательно отобранных показателей эффективности, чтобы обеспечить наиболее исчерпывающие и сбалансированные сравнения, которым доверяют студенты, ученые, руководители университетов, промышленность и правительства.

Рейтинг составляется путем рассмотрения пяти важнейших показателей:

преподавание и обучающая среда;

исследовательская среда (объем, доход и репутация);

качество исследования (воздействие цитирования, сила, совершенство и влияние исследования);

международное мировоззрение (персонал, студенты и исследования);

промышленность (доход и патенты)

Среди иностранных заведений Оксфордский университет (Великобритания) удерживает лидерство восьмой год подряд. Стенфордский (США) стал вторым, Массачусетский технологический институт (США) занял третье место, а Гарвардский (США) сдвинулся на четвертое. Завершил пятерку – Кембриджский (Англия).

Четыре страны вошли в классификацию впервые – Косово, Босния и Герцеговины, Северная Македония и Армения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал результаты исследования, которые показали, как высшее образование влияет на продолжительность жизни.

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