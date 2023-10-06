Как высшее образование влияет на продолжительность жизни: неожиданные результаты исследования

Выпускники американских университетов живут дольше, чем те, кто не закончил высшее образование. К такому выводу пришли Энн Кейс и Ангус Дитон, экономисты Принстонского университета. По результатам их анализа, обучение в вузах положительно влияет на продолжительность жизни.

Исследование было опубликовано в The Economist. Там отмечено, что в 2021 году около двух третей американцев в 25 лет, без высшего образования, жили в среднем на десять лет меньше, чем те, кто имел. В 1992 г. такой разрыв составлял треть этого показателя.

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Авторы также указывают, что образованные американцы живут дольше по сравнению с другими странами, особенно с Японией. Тем не менее, добавляют, что сравнение может быть несправедливым, потому что еще добавляются и другие факторы, такие как социальный статус и экономическая обеспеченность.

Также образованные американцы имеют высокие вероятности быть жертвами насилия и передозировки наркотиками, но это часть общего неравенства, что приводит к снижению смертности в США, отмечается экономистами.

Кейс и Дитон высказывают гипотезу, что одна из причин разногласий в смертности между образованными американцами и иностранцами является разница в статусе и несправедливости распределения рабочих мест.

В исследовании также отмечается, что даже при растущем богатстве Соединенные Штаты отстают от других развитых стран в показателе ожидаемой продолжительности жизни. Перед пандемией COVID-19 тенденция ее сокращения была уже заметна из-за увеличения смертности, особенно от болезней сердца, осложнений диабета, передозировки наркотиков и других факторов.

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