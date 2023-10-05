Ученые назвали наиболее эффективное время для изучения математики: информация запоминается лучше
Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что лучшее время для изучения сложных математических задач – перед сном. По их словам, вечернее время положительно влияло на запоминание материалов.
К анализу привлекли группу из 77 студентов, пишет The Royal Society, которые независимо от начального уровня знаний, получили лучшие результаты, изучая предмет вечером. В среднем между периодом обучения и тестом оценивания проходило около 10,5 часов.
Исследователи уверяют, что улучшение, которого достигли студенты, приравнивается "одному дополнительному упоминаемому факту". По их словам, сон влияет на эффект припоминания сложных фактов умножения.
Эксперимент, в который были привлечены участники, состоял из двух частей с перерывом в неделю.
Первая часть включала обучение в промежутке с 20:00 до 22:45, после чего участники ложились спать и примерно через 10,5 часов проходили контрольный тест.
Во второй части группа училась математике с 7:30 до 10:00, делала свои дела и так же почти через 11 часов проходила тестирование.
На каждый ответ студенты имели не более 6 секунд и не должны были считать, только вспоминать изученный материал, отмечается в исследовании.
Эксперимент подчеркнул, что изучение сложных задач на умножение перед сном приносит дополнительную пользу в запоминании по сравнению с обучением днем. Этот эффект был обнаружен на всех уровнях начального обучения и его можно учесть в образовательном процессе для изучения новых простых задач на умножение.
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