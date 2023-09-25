В Украине чрезмерная нагрузка: сколько предметов изучают школьники Испании, США, Великобритании и других стран мира

Современные подростки Украины изучают около 20 предметов в школе, имеют по 7-8 уроков и тратят по 3-4 часа ежедневно на домашнее задание. Кроме этого, время занимают еще дополнительные кружки, поэтому отдыхать детям почти никогда.

Реалии школьников отличаются от санитарного регламента, согласно которому при 5-дневной учебной неделе учащиеся 8-11 классов имеют допустимую норму в 33 часа или 6-7 уроков ежедневно, сообщает "Освіторія". В частности, в документе предусмотрено и время на домашнее задание. Для начальной школы – не более часа, в средней школе рекомендовано тратить не более 1,5 часов, в старшей – не более двух.

Видео дня

По словам министра образования и науки Оксена Лесового, такая нагрузка на детей в школе – на грани возможностей. Именно поэтому, по его наблюдениям, учащиеся сосредотачиваются на важных для себя предметах, а другие изучают поверхностно.

"Фактически вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированны учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю работу, в какой форме происходит обучение", – подчеркнул глава Минобразования.

Он также добавил, что согласно Закону об образовании, только с 2027 года дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться. Это изменение предполагает переход от изучения многих предметов к фокусировке на конкретной отрасли, интересующей учащихся.

В других странах ситуация несколько отличается от подхода к Украине.

Учащиеся Великобритании в средней школе имеют от 10 предметов, среди них 6 обязательных и 4 на выбор. В старшей школе углубленно изучают 3-5 предметов и готовятся к сдаче экзамена GCSE (General Certificate of Secondary Education).

Средняя школа Испании предусматривает изучение 12-13 предметов, среди которых 9 обязательных, другие – на выбор. Старшая школа сосредотачивается на выборе пакета, состоящего из основных предметов, необходимых для поступления в университет.

США выделяет в средней школе 7 обязательных направлений из 9, остальные на выбор. В старшей школе предусмотрено 8 обязательных и 4 на выбор, в частности, там функционируют профессиональные и академические классы, которые помогают подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение.

Нидерланды поделили среднюю школу на два направления: профессиональное и высшее прикладное образование, где из 12 предметов 9-10 обязательных, а остальные на выбор. Также есть тип школ, которые готовят в университет, там уже изучают от 16-ти предметов.

Учащиеся Нигерии в средней школе изучают 15-16 предметов, а в старшей обязательны к изучению 7 предметов, среди них 2 на выбор. Однако уровень грамотности в этой стране значительно ниже по сравнению со странами Европы, а высшее образование получают всего 9% жителей.

Самый высокий рейтинг по количеству предметов занимает Китай. Там неполная средняя школа предусматривает изучение 26 предметов, а полная – 17, в том числе 10 обязательных. В частности, у школьников есть по 9-10 уроков ежедневно в течение 6 дней и три часа на выполнение домашнего задания. Из-за такой нагрузки среди китайских детей наиболее распространены депрессии, расстройства зрения и самоубийства.

Чуть больше недели назад украинское общество задел пост мамы, которая приравняла обучение в средней школе ее сына к рабочему времени взрослого. Она обратилась в МОН с просьбой снизить нагрузку в школах.

По ее словам, школьник в 13 лет работает по 10-12 часов ежедневно в течение пятидневки. В частности, 7-8 уроков по 45 минут с короткими перерывами и ежедневные домашние задания в течение 3-4 часов.

Она отметила, что сравнивать работу взрослого человека и школьника с учетом нагрузки на психику нелогично, ведь во время обучения мозг работает активнее, чем в период выполнения ежедневной работы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в государственной службе качества образования выявили серьезные пробелы в знаниях учащихся 6 и 8 классов по математике и украинскому языку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!