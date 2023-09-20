Учителям следует обратить внимание: ГСКО выявил серьезные пробелы в знаниях учеников 6 и 8 классов. Исследование

Некоторые задачи тестов общегосударственного мониторингового исследования учащихся 6 и 8 классов по математике и украинскому языку, проведенного в мае 2023 года Государственной службой качества образования (ГСКО), оказались трудными для школьников. Хотя ученики и учителя высказывают вопросы относительно сложности упражнений, разработчики утверждают, что тесты были оптимальными с точки зрения тяжести и соответствовали возможностям учащихся.

В ГСКО отмечают, что большинство школьников прошли диагностические тесты на среднем уровне. Однако сложных задач было незначительное количество, рассказывает Елена Заплотинская, руководитель инициативы "Восстановление доступа к школьному образованию" проекта SURGе Новой Украинской Школе.

По ее словам, к разработке теста привлекали специалистов по образовательным измерениям, преподавателей, непосредственно работающих с детьми, а также экспертов, разрабатывавших государственные стандарты начального и базового среднего образования.

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Она отметила, что тесты были составлены так, чтобы исследовать уровень достижений в обучении и соблюсти баланс. В частности, в начале теста идут легкие задачи, далее доля сложных, больше же – оптимальных.

По результатам мониторинга, для большинства учащихся 8-го класса тест был оптимален, а вот для учащихся 6-го класса оказался несколько сложнее. Учителя должны обратить внимание на серьезные пробелы в знаниях, учеников уже 7-го класса. Ведь последние три года обучения они почти все время учились дистанционно – сначала из-за ковида, а затем из-за войны.

В тестах было три задания из раздела о геометрических фигурах и величинах, половина шестиклассников не выполнила ни одного упражнения. Заплотинская обращает внимание, что математическая тема нуждается в пространственном воображении и объяснениях в классах, школьникам же пришлось узнавать об этом через экран. Кроме того, пробелы есть в темах, которые дети изучали на предыдущем уровне, так что много материала было не усвоено.

Такая тенденция может говорить о том, что те ученики, которые не усвоили знания в шестом классе, испытывают трудности с выполнением задач и в восьмом, когда темы изучают глубже.

По результатам исследования шестиклассники испытывают проблемы с усвоением тем, связанных с геометрическими фигурами и величинами, а также фонетикой, орфоэпией и развитием речи.

Восьмиклассники не смогли показать хорошие результаты, включавшие задачи с уравнениями и неравенствами, а также морфологией и синтаксисом.

Специалисты ГСКО отмечают, что сложность задач для учащихся заключалась в анализе и выражении личного вывода, ведь это требует глубокого понимания и умения применять полученные знания. Учителям следует обратить внимание на методики преподавания тем, которые оказались сложными для школьников, а авторам учебной литературы добавить задач, направленных на развитие умений и навыков.

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