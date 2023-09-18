Не только физика: УЦОКО отметил падение уровня знаний еще одного школьного предмета

У украинских учеников возникли сложности с решением типичных задач по математике, направленных на оценку уровня основных навыков и умений. Анализ выполнения заданий Национального мультипредметного теста отметил необходимость совершенствования процесса изучения математики и подготовки к тестам.

Результаты анализа оценивания сообщили в Официальном отчете Украинского центра оценивания качества образования. Там также отметили, что статистические показатели задач НМТ несколько ухудшились по сравнению с соответствующими показателями заданий ВНО в предыдущие годы.

"Так, задачи на определение нуля функции по приведенному рисунку в 2020 году выполнили более двух третей участников, а в этом году – менее половины. Задание с кратким ответом на проверку финансовой грамотности участников, что предполагало нахождение процентов от числа, в 2020 г. выполнили 60% тестируемых, а в этом году аналогичная задача с выбором правильного ответа из пяти предложенных – всего 53,6%. В 2023 г. только 38% правильно определили образование цилиндра как результат вращения квадрата вокруг его стороны", – сообщают в УЦОКО.

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Специалисты УЦОКО отметили, что при анализе результатов сертификационной работы удалось выявить высокую сложность тестовых заданий со средним показателем 56,7. Это позволило точно определить абитуриентов, готовых к обучению в высших учебных заведениях. Для улучшения этого процесса предложено увеличить количество задач, связанных с реальными ситуациями, и использование графиков, таблиц, диаграмм. Также важно добавить больше задач для проверки основных математических умений в случае увеличения времени выполнения теста, сохраняя тот же формат национального мониторинга.

"Наибольшие сложности у участников вызвало задание по комбинаторике, в котором нужно было определить количество вариантов формирования комплекта книг для победителя олимпиады, использовав комбинаторное правило умножения и дважды формулу для вычисления количества комбинаций. Правильный ответ дали только 12,7% тестируемых", – отмечают в отчете.

В этом году участники тестирования имели возможность пользоваться справочными материалами, содержащими основные формулы алгебры и анализа и геометрии. Используя эти формулы, можно выполнить значительную часть задач. Однако результаты оказались хуже предыдущих показателей.

К примеру, с задачей на воспроизведение фактов – определение нуля функции по приведенному графику успешно справились 48% выпускников. Меньше четверти тестируемых выполнили теоретическое задание на знание свойств трапеции и ее элементов.

В то же время задачу с выбором одного ответа из пяти предложенных, направленного на проверку умения раскрывать скобки, выполнило более трех четвертей студентов.

С задачей, в которой нужно было определить координаты вектора, являющиеся суммой заданных векторов, справились 51,8% тестируемых.

Анализ статистических результатов задачи на установление соответствия показал, что значительная часть тестируемых не имела сформированных базовых умений и навыков по теме "Функции. Свойства функций" – лишь 32,4% преодолели задачу.

Упражнение на проверку умения определять скорость материальной точки по известному закону ее движения смогли решить правильно 42,8% участников.

Указать диаграмму, на которой отражено распределение приобретенных столов и стульев в соотношении 1:3, верно смогли 53% участников.

Решили линейное неравенство 47,4% тестируемых, с системой рациональных уравнений, из которых одно линейно, справились 39% участников, тогда как указали корень простейшего тригонометрического уравнения только 35,3% тестируемых.

В задачах на проверку способности участников преобразовывать буквенные и числовые рациональные, степенные, логарифмические и иррациональные выражения следующие результаты:

поднести к кубу числовое иррациональное выражение и упростить его смогли 52,8%;

сократить дробь, после чего упростить разницу двух дробей с одинаковыми знаменателями сумела пятая часть участников – 20,6%.

Задачу, нацеленную на проверку умения преобразовывать логарифмическое и показателе выражения по известным формулам, а также выражать знаменатель дроби через ее числитель и значение дроби, успешно выполнили лишь 35,3% участников НМТ.

Задания на установление соответствия проверяли умение определять элементы параллелограмма и его площадь, углы в прямоугольном и равнобедренном треугольниках успешно сдали менее половины участников тестирования – 44,5% и 40,3% соответственно.

В задании, где необходимо было определить сумму всех членов арифметической прогрессии с заданным первым членом и разницей, попадающих в заданный интервал, выполнили правильно 27% участников.

Упражнение, где нужно было вычислить объем прямой призмы, основой которой является ромб с заданной стороной, известной высотой призмы и периметром диагонального сечения призмы успешно выполнили 12,7% тестируемых.

В умении решать квадратное уравнение с переменными коэффициентами и исследовать его корни в зависимости от значений "а", в частности, определить количество целых значений "а", при которых один из корней квадратного уравнения меньше 1, а второй – больше, смогли 22, 4% тестируемых.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что выполнение выпускниками некоторых задач НМТ по физике показало низкие результаты.

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