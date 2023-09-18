Не только физика: УЦОКО отметил падение уровня знаний еще одного школьного предмета

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Не только физика: УЦОКО отметил падение уровня знаний еще одного школьного предмета

У украинских учеников возникли сложности с решением типичных задач по математике, направленных на оценку уровня основных навыков и умений. Анализ выполнения заданий Национального мультипредметного теста отметил необходимость совершенствования процесса изучения математики и подготовки к тестам.

Результаты анализа оценивания сообщили в Официальном отчете Украинского центра оценивания качества образования. Там также отметили, что статистические показатели задач НМТ несколько ухудшились по сравнению с соответствующими показателями заданий ВНО в предыдущие годы.

"Так, задачи на определение нуля функции по приведенному рисунку в 2020 году выполнили более двух третей участников, а в этом году – менее половины. Задание с кратким ответом на проверку финансовой грамотности участников, что предполагало нахождение процентов от числа, в 2020 г. выполнили 60% тестируемых, а в этом году аналогичная задача с выбором правильного ответа из пяти предложенных – всего 53,6%. В 2023 г. только 38% правильно определили образование цилиндра как результат вращения квадрата вокруг его стороны", – сообщают в УЦОКО.

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Не только физика: УЦОКО отметил падение уровня знаний еще одного школьного предмета

Специалисты УЦОКО отметили, что при анализе результатов сертификационной работы удалось выявить высокую сложность тестовых заданий со средним показателем 56,7. Это позволило точно определить абитуриентов, готовых к обучению в высших учебных заведениях. Для улучшения этого процесса предложено увеличить количество задач, связанных с реальными ситуациями, и использование графиков, таблиц, диаграмм. Также важно добавить больше задач для проверки основных математических умений в случае увеличения времени выполнения теста, сохраняя тот же формат национального мониторинга.

"Наибольшие сложности у участников вызвало задание по комбинаторике, в котором нужно было определить количество вариантов формирования комплекта книг для победителя олимпиады, использовав комбинаторное правило умножения и дважды формулу для вычисления количества комбинаций. Правильный ответ дали только 12,7% тестируемых", – отмечают в отчете.

В этом году участники тестирования имели возможность пользоваться справочными материалами, содержащими основные формулы алгебры и анализа и геометрии. Используя эти формулы, можно выполнить значительную часть задач. Однако результаты оказались хуже предыдущих показателей.

Не только физика: УЦОКО отметил падение уровня знаний еще одного школьного предмета

К примеру, с задачей на воспроизведение фактов – определение нуля функции по приведенному графику успешно справились 48% выпускников. Меньше четверти тестируемых выполнили теоретическое задание на знание свойств трапеции и ее элементов.

В то же время задачу с выбором одного ответа из пяти предложенных, направленного на проверку умения раскрывать скобки, выполнило более трех четвертей студентов.

С задачей, в которой нужно было определить координаты вектора, являющиеся суммой заданных векторов, справились 51,8% тестируемых.

Анализ статистических результатов задачи на установление соответствия показал, что значительная часть тестируемых не имела сформированных базовых умений и навыков по теме "Функции. Свойства функций" – лишь 32,4% преодолели задачу.

Упражнение на проверку умения определять скорость материальной точки по известному закону ее движения смогли решить правильно 42,8% участников.

Не только физика: УЦОКО отметил падение уровня знаний еще одного школьного предмета

Указать диаграмму, на которой отражено распределение приобретенных столов и стульев в соотношении 1:3, верно смогли 53% участников.

Решили линейное неравенство 47,4% тестируемых, с системой рациональных уравнений, из которых одно линейно, справились 39% участников, тогда как указали корень простейшего тригонометрического уравнения только 35,3% тестируемых.

В задачах на проверку способности участников преобразовывать буквенные и числовые рациональные, степенные, логарифмические и иррациональные выражения следующие результаты:

  • поднести к кубу числовое иррациональное выражение и упростить его смогли 52,8%;
  • сократить дробь, после чего упростить разницу двух дробей с одинаковыми знаменателями сумела пятая часть участников – 20,6%.

Задачу, нацеленную на проверку умения преобразовывать логарифмическое и показателе выражения по известным формулам, а также выражать знаменатель дроби через ее числитель и значение дроби, успешно выполнили лишь 35,3% участников НМТ.

Задания на установление соответствия проверяли умение определять элементы параллелограмма и его площадь, углы в прямоугольном и равнобедренном треугольниках успешно сдали менее половины участников тестирования – 44,5% и 40,3% соответственно.

В задании, где необходимо было определить сумму всех членов арифметической прогрессии с заданным первым членом и разницей, попадающих в заданный интервал, выполнили правильно 27% участников.

Упражнение, где нужно было вычислить объем прямой призмы, основой которой является ромб с заданной стороной, известной высотой призмы и периметром диагонального сечения призмы успешно выполнили 12,7% тестируемых.

В умении решать квадратное уравнение с переменными коэффициентами и исследовать его корни в зависимости от значений "а", в частности, определить количество целых значений "а", при которых один из корней квадратного уравнения меньше 1, а второй – больше, смогли 22, 4% тестируемых.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что выполнение выпускниками некоторых задач НМТ по физике показало низкие результаты.

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