Знания поверхностные: в УЦОКО назвали предмет, с которым у выпускников школ есть серьезные проблемы

Выполнение выпускниками некоторых задач Национального мультипредметного теста (НМТ) по физике показало низкие результаты. Это ещё раз подтвердило серьезные проблемы в обучении этой дисциплины в заведениях среднего образования.

Об этом говорится в Официальном отчете Украинского центра оценки качества образования о результатах проведения НМТ в 2023 году. Специалисты УЦОКО выделяют в частности методические проблемы при преподавании предмета, проблемы системного изучения и сознательного получения знаний.

Эксперты констатируют: анализ статистических результатов выполнения сертификационной работы по физике стабильно показывает, что из года в год большинство учащихся демонстрируют лишь фрагментарные, неглубокие знания основных понятий, законов, теорий, явлений и процессов, не имеющих сложившихся базовых умений и навыков по практическому применению теории. Однако психометрические показатели выполнения тестовых заданий соответствующих тем на протяжении многих лет остаются более или менее стабильными.

Видео дня

Общие выводы по результатам сертификационной работы по физике говорят о том, что задачи с выбором одного правильного ответа выполнили в среднем 46,7% участников тестирования. Задание этой тестовой формы не требует использования сложных математических расчетов и сложных физических моделей. Преимущественно их решение базируется на когнитивных процессах начального уровня: знаниях и понимании условия.

"Такой уровень выполнения тестируемых задач, приведенных выше, свидетельствует о несистемности и поверхностности теоретических знаний, а также об индивидуальной способности к восприятию и пониманию тех или иных тем", – говорится в отчете.

Согласно статистике, для учащихся оптимальными оказались задачи на установление соответствия ("логические пары"). Средняя сложность этих задач 40,5% и очень высокая разрешающая способность – в среднем 60,5%.

"По сложности задачи этой тестовой формы соответствуют нижней границе оптимального уровня, поскольку нуждались в глубоком знании и понимании тем, что были в них предложены", – считают эксперты УЦОКО.

Наименьшей оказалась доля выполненных задач открытой формы с кратким ответом, где необходимо прийти к числовому ответу. Средняя сложность этих задач – 24,7%, их разрешение является наивысшей из всех форм задач и составляет 63,8%.

"Согласно статистике треть задач этой формы оказалась для тестируемых очень сложными. Это, например, задачи по темам: превращение механической энергии во внутреннюю (предусматривает использование знаний по математике о проценте от числа); определение по уравнению гармонических колебаний модуля перемещения; закон сохранения механической энергии во время малых колебаний маятника; применение первого закона термодинамики к изобарному нагреву и др. Диапазон сложности выполнения задач открытой формы с коротким ответом от 41,7% до 5,5%" НМТ.

Только две задачи с кратким ответом оказались оптимальными – доли выполнения их составляют 41,7% и 41%. Это, например, задача, которая требовала вычислить силу Архимеда и фокусное расстояние, используя формулы без математических преобразований, выражений и подстановок для получения окончательной рабочей формулы.

Что такое НМТ?

НМТ – компьютерный онлайн-тест, состоящий из трех блоков: украинский язык, математика и один дополнительный предмет по выбору. Дополнительный блок содержит задачу по учебному предмету, который поступающий выберет при регистрации для участия в тестировании. Среди предложенных по выбору: история Украины, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика и химия.

Тесты по украинскому языку, истории Украины, биологии и химии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому или французскому) – 32 задания. Время выполнения – 180 минут.

Ни один блок НМТ не предусматривает выполнение заданий открытой формы с развернутым ответом, поэтому узнать количество набранных баллов можно сразу после прохождения теста. Результат будет переведен в шкалу 100–200 баллов.

Структура НМТ по физике

Содержание заданий теста по физике соответствует программе ЗНО по физике и охватывает 5 тематических разделов:

Механика

Молекулярная физика и термодинамика

Электродинамика

Колебания и волны. Оптика

Элементы теории относительности. Квантовая физика

Тест по физике насчитывает 20 задач разных форм:

12 заданий с выбором одного правильного ответа (оценивается по 1 тестовому баллу)

2 задания на установление соответствия (оценивается по 1 тестовому баллу)

6 заданий открытой формы с кратким ответом (оценивается по 2 тестовых балла)

Следовательно, при выполнении заданий можно будет получить от 0 до 32 баллов. Для получения результата по шкале 100–200 баллов поступающему необходимо набрать не менее 4 тестовых балла.

При выполнении задач по физике можно использовать справочные материалы, а именно таблицу "Префиксы к единицам SI" и таблицу значений тригонометрических функций некоторых углов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, нужен ли НМТ во время войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!