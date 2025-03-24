Спортивные тренажеры, фудкорт и 'университет в смартфоне': какие изменения ждут Львовскую политехнику с новым ректором

Новоизбранная ректор Национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская имеет целью модернизировать учреждение высшего образования, установив в корпусах спортивные тренажеры и модернизировав спортивное оборудование. Кроме того, она планирует произвести ребрендинг пищеблока, создав привлекательное пространство для питания и отдыха, применяя принципы экологической ответственности.

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Также руководитель вуза планирует оптимизировать цифровую инфраструктуру, введя мобильное приложение "Университет в смартфоне", которое можно будет использовать в управлении обучением, общении и получении оперативной информации об образовательном процессе. Такие условия предусматриваются ректорской программой Шаховской.

"Я хочу превратить пищеблок в современное, стильное и привлекательное пространство для питания и отдыха. Это позволит создать не только место для питания, но и центр социального взаимодействия и развития университетской культуры. Будем разрабатывать новую концепцию и дизайн, расширять ассортимент блюд, включая здоровую пищу, блюда разных кухонь мира и специальные диетические предложения, создавать новый бренд пищеблока, который будет ассоциироваться с качеством, здоровьем и комфортом, популяризировать пищеблок в социальных сетях, применять при этом принципы экологической ответственности", – говорится в сообщении.

Кроме того, Шаховская планирует внедрять искусственный интеллект для усовершенствования управленческих процессов и обучения. Например, создать виртуальные помощники, которые ответят на самые распространенные вопросы и запросы. А также для бронирования аудиторий, где будут проводиться консультации студентов.

Также ректор усматривает необходимость обеспечения психологического комфорта работников вуза, обустроив медицинские пункты для оказания помощи.

Напомним, 19 марта во Львовской политехнике прошел второй тур выборов, где победу одержала Наталья Шаховская. За нее проголосовало 1868 участников, что составляет 55,9%. Новая руководительница заменит Юрия Бобала, возглавлявшего университет в течение 18 лет.

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