Председателя Совета молодых ученых НАН поймали на плагиате в докторской диссертации: Валерия Ковач 'одолжила' текст у россиян

Председателя Совета молодых ученых (СМУ) Национальной академии наук Украины (НАН) Валерию Ковач отстранили от исполнения полномочий из-за предполагаемого плагиата в ее докторской диссертации. Речь идет о заимствовании русского текста. В частности, встречается русское слово "пол" (укр. – стать), которое автоматически переведено на украинский как "підлога".

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О решении сообщила СМУ в Facebook. За это проголосовало шесть участников, еще четверо воздержались, а сама Ковач не принимала участия в голосовании.

"После обсуждения и заслушивания объяснений Валерии Ковач о возможном плагиате в ее докторской диссертации Рада приняла решение временно приостановить ее полномочия в должности председателя. Окончательное решение о досрочном переизбрании будет принято после заключения Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", – говорится в сообщении.

Президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний поручил комиссии при Президиуме НАН по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований проверить возможные нарушения в научных работах Ковач.

В публикации на сайте "Плагиат и фальсификации в научных трудах" размещены сравнительные таблицы, в которых указываются российские ученые, тексты которых позаимствовала Ковач в работе.

Как стало известно, всего плагиат обнаружен на 122 страницах из 379 основного текста, что составляет 32%. В настоящее время направлена жалоба в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) с требованием проверить диссертацию Ковач относительно академическом неблагочестии.

Валерия Ковач – доктор наук по госуправлению, свою докторскую диссертацию она защитила в декабре 2020 года в Межрегиональной Академии управления персоналом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во время проверки работ участников МАН в Кировоградской области использовали искусственный интеллект для выявления плагиата.

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