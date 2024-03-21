При проверке работ участников МАН в Кировоградской области использовали искусственный интеллект: он ''нашел'' плагиат у каждого десятого ученика

Работы учеников из Кировоградщины, которые будут участвовать во всеукраинском конкурсе научно-исследовательских работ Малой академии наук, проверили с помощью искусственного интеллекта. Цифровая система обнаружила плагиат у каждого десятого школьника.

Об этом сообщила директор Департамента образования города Эльза Лещенко, передает "Суспільне". По ее словам, на рассмотрение подали 340 работ и если исследование имело менее 50% уникальности, ИИ не рассматривал такие документы.

Написать научно-исследовательскую работу школьники 9-11 классов могли по 12 направлениям: литературоведение, фольклористика и искусствоведение, филология, философия и обществоведение, история, науки о Земле, инженерия и материаловедение, информационные технологии, математика, физика и астрономия, экономика биология, экология и аграрные науки

Сначала школьники защищали свои работы на районном или городском уровне, затем областном. Третий этап конкурса пройдет с 7 по 15 мая в Киеве, в который отправится 56 учеников Кировоградской области.

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