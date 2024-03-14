Всеукраинские олимпиады 2024 года в из-за войны пройдут в разном формате и не по всем предметам. Что известно

В 2024 году Всеукраинские олимпиады пройдут в разных форматах из-за полномасштабной войны России против Украины. В частности, очно состоятся соревнования по астрономии, биологии, болгарскому языку и литературе, географии, информатике, информационным технологиям, истории, математике, правоведению, румынскому языку и литературе, словацкому языку и литературе, венгерскому языку и литературе, украинскому языку и литературе, физике химии.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства образования и науки. В документе написано, что дистанционно будут проводиться олимпиады по языку иврит и еврейской литературы, новогреческому языку и литературе, польскому языку.

В то же время соревнования по английскому, испанскому, французскому, немецкому языкам, технологиям (трудовому обучению), экономике, экологии, педагогике и психологии проводить в этом году не будут.

Первые олимпиады начнутся 18 марта. Последние закончатся 17 апреля.

Напомним, что это четвертый этап Всеукраинских олимпиад. Третий проходил в январе-феврале. Первые два – в 2023 году, согласно графику, утвержденному МОН.

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