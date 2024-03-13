Привлекли более 1000 человек. Колледж в Виннице установил рекорд, который можно разбить еще на несколько рекордов

Технический профессиональный колледж в Виннице установил рекорд с привлечением 1055 участников образовательного процесса. В 45 аудиториях учебного заведения одновременно провели занятия по 34 дисциплинам для студентов 1-3 курсов на тему "Украина в мире".

Об установленном рекорде рассказал региональный представитель Книги рекордов Украины Вадим Витковский в интервью "Суспільному". Он отметил, что достижение можно было разбить на несколько отличий.

"Рекорд в том, что впервые прошел такой учебный процесс с таким количеством участников. Этот рекорд можно было разбить даже на несколько рекордов", – сказал Витковский.

Директор колледжа Светлана Василюк поделилась, что пары проходили в игровой форме. Сам рекорд решили установить, чтобы привлечь внимание педагогов и международного сообщества к нашей стране.

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Студентам такая практика понравилась и они хотят, чтобы таких занятий было больше.

Напомним, в Тернопольской области в Хоростковском лицее №1 установили рекорд, во время которого 22 писателей одновременно провели урок литературы в 22 классах. Учили детей члены Национального союза писателей и журналистов Украины, лауреаты литературных премий и авторы сборников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 24-летний украинец за шесть лет получил 5 дипломов о высшем образовании и установил рекорд.

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