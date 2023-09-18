24-летний украинец за шесть лет получил 5 дипломов о высшем образовании и установил рекорд. Фото

Национальный рекорд в номинации "Самый младший украинец, получивший наибольшее количество дипломов о высшем образовании в Украине" установил 24-летний Евгений Нотевский из Первомайска. Среди мужчин до 25 лет он смог стать дипломированным специалистом аж пяти учебных заведений.

Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал установленный рекорд, передает Укринформ. Кроме обучения, рекордсмен, начиная со второго курса, занимался и общественной деятельностью, в частности активно развивал студенческое самоуправление.

В 2016 году Нотевский начал обучение на бакалавриате специальности "Экономика" дневной формы в Киевском национальном экономическом университете. Одновременно в 2017 году поступил на бакалавриат по специальности "Право" заочной формы. Завершил обучение по этим двум специальностям в 2020-м и 2021 годах соответственно.

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В 2020 году рекордсмен начал учиться на магистратуре по специальности "Менеджмент" в КНЭУ. Параллельно с 2021-го получал образование по специальностям "Государственное управление и местное самоуправление" в Национальном университете "Одесская политехника" и "Пищевые технологии" в Одесском национальном технологическом университете.

4 из 5 полученных дипломов мужчины о высшем образовании – с отличием.

"У меня было внутреннее убеждение, что это мне нужно для моей дальнейшей основной деятельности, чтобы было понимание того, как происходят процессы в государстве. Также я хотел получить знания в сфере управления, потому что с 2018 года возглавляю общественную организацию "Молодежь – будущее нации", – рассказал новоиспеченный рекордсмен.

Он добавил, что решил поступить на специальность "Пищевые технологии" в связи с тем, что с 2020 года активно начал заниматься спортом.

"Я кандидат в мастера спорта по паверлифтингу. Тогда я понял, что хочу узнать больше о том, как правильно питаться. По моему убеждению, чтобы я что-то мог говорить или утверждать какую-то позицию, то должен иметь основание, должен четко осознавать то, что я говорю, и быть уверенным в своих словах", – подчеркнул Нотевский.

За время обучения получил именную академическую стипендию Президента Украины (2019), Премию Киевского городского головы за особые достижения молодежи в развитии столицы Украины – города-героя Киева (2019) и именную академическую стипендию Верховной Рады Украины (2020).

Молодой лидер по количеству дипломов продолжает обучаться и получает третий образовательный уровень (PhD) по специальности "Менеджмент" (II курс) в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана.

По словам Нотевского, учиться в таком темпе трудно, однако, как показал опыт, возможно. В частности, он рассказал, что занимается и научной деятельностью, окончив более 60 различных онлайн курсов и тренингов по повышению квалификации. В арсенале опытного студента насчитывается 38 опубликованных докладов на международных и всеукраинских научно-практических конференциях, 6 научных статей и 5 научных работ. Публикации рекордсмена заняли призовые места или стали победителями на всеукраинских научных конкурсах студенческих работ.

Также молодой чемпион по количеству дипломов занимает должность президента Николаевской областной организации лидеров молодежного самоуправления "Молодежь – будущее нации" и руководит волонтерским штабом Николаевской области. Нотевский делится, что в организации пытаются реагировать на все запросы от военных, которые находятся на передовой, и сейчас победа – главная цель для всех. Поэтому все усилия, в том числе и приобретенные в течение обучения навыки, которые прикладывает рекордсмен, направлены именно туда.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в школе на Киевщине набрали 17 первых классов. Ситуацию относительно рекордного количества первоклашек в учебном заведении прокомментировал образовательный омбудсмен.

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