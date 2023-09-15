В школу под Киевом набрали 17 первых классов: образовательный омбудсмен объяснил ситуацию

В школу села Софиевская Борщаговка на Киевщине набрали сразу 17 первых классов по 40 учеников в каждом. Эта школа единственная, которая находится на государственном балансе в данной местности, все остальные рядом – частные.

В населенном пункте проживает около 30 тысяч человек, однако только одно государственное учебное заведение принимает учеников – "Софиевско-Борщаговский лицей". По данным информационной системы управления образованием Киевской области, в школе может учиться только тысяча учеников, однако в этом году их почти 3500.

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Несмотря на количество населения, местные власти не беспокоятся об открытии новых государственных школ. Такая ситуация приводит к тому, что в заведении не хватает учителей, а дети должны учиться в несколько смен. Но наиболее важным остается вопрос безопасности – как такое количество учащихся может одновременно находиться в укрытии.

Не менее критическая ситуация и в соседней Петропавловской Борщаговке, там накануне нового учебного года уже не хватало свободных мест.

Среди трех лицеев – у всех проблемы с количеством школьников.

В частности, "Лицей №1" при возможности обучать одновременно 650 школьников – на сайте заведение отметило 2200 зачисленных учеников.

"Лицей Петропавловский" при возможности принять 748 – засчитал почти 1500.

Чайковский филиал лицея №1 может учить 186 школьников, однако засчитал вдвое больше.

В комментарии "Телеграфу" образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что критическая ситуация в школах пригородов сложилась вследствие неконтролируемой застройки.

"Массовое строительство многоквартирных домов в пригородах длится не один десяток лет, но во время их сооружения "забывают" о возведении школ, дошкольных и внешкольных заведений. Города-спутники Киева потеряли возможности по строительству школ в доководство и в довоенные времена, хотя для этого были все возможности: свободная земля и финансовые возможности. Причиной является алчность средств, отсутствие стратегии развития городов, отсутствие политической воли", — подчеркнул Горбачев.

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