МояШкола – Три формата: как будет проходить обучение в школах Украины с 1 сентября
Через две недели начнется новый учебный год. Одни школьники будут учиться в своем классе, а другие дома перед экраном ноутбука. Но учебный процесс будет организован для всех детей в Украине и будет проходить в разных форматах.
О том, как будут учиться украинские школьники с 1 сентября, рассказали в Министерстве образования и науки. В МОН также сообщили, какие требования предъявляются к школам.
Министерство предлагает три формата обучения: очно (лишь в учебном заведении) дистанционно (лишь дома) смешано (и дома, и в учебном заведении)
Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Кроме того, решение принимается с участием родителей.
Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать для своего ребенка другую форму получения образования: дистанционную, семейную или экстернатную.
На форму обучения влияет возможность учебного заведения обеспечить защиту всех учеников, учителей и работников.
Три формата обучения и требования к школам
Как будет происходить образовательный процесс
Если учебное заведение хочет работать штатно, тогда оно должно отвечать нескольким требованиям:
- очное обучение вводится только в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты для укрытия участников образовательного процесса
- если мощностей или сооружений недостаточно для укрытия образовательный процесс можно организовать посменно
Как будет происходить образовательный процесс смешанной формы
Она предполагает обучение как очно, так и дистанционно. В таком случае занятия могут проходить в следующем формате:
- практические и лабораторные занятия – очно
- лекционные – дистанционно
Но вместе с тем, в МОН рекомендуют для начальных классов проводить образовательный процесс полностью очно, ведь это важно для социализации школьников.
Безопасная ситуация
Форма образовательного процесса может изменяться в течение семестра или учебного года в зависимости от ситуации в конкретном населенном пункте.
Обязательным условием является прерывание обучения во время воздушной тревоги. Все участники образовательного процесса должны пройти к укрытию и находиться там до отбоя.
Педагогический совет учебного заведения определяет структуру и продолжительность учебной недели, занятий, формы организации образовательного процесса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских школах появятся уроки по минной безопасности. Такое нововведение крайне важно, ведь общая площадь заминированных территорий вследствие российской агрессии составляет около 200 тыс. кв. км.
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