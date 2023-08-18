МояШкола – Три формата: как будет проходить обучение в школах Украины с 1 сентября

Через две недели начнется новый учебный год. Одни школьники будут учиться в своем классе, а другие дома перед экраном ноутбука. Но учебный процесс будет организован для всех детей в Украине и будет проходить в разных форматах.

О том, как будут учиться украинские школьники с 1 сентября, рассказали в Министерстве образования и науки. В МОН также сообщили, какие требования предъявляются к школам.

Министерство предлагает три формата обучения: очно (лишь в учебном заведении) дистанционно (лишь дома) смешано (и дома, и в учебном заведении)

Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Кроме того, решение принимается с участием родителей.

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Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать для своего ребенка другую форму получения образования: дистанционную, семейную или экстернатную.

На форму обучения влияет возможность учебного заведения обеспечить защиту всех учеников, учителей и работников.

Три формата обучения и требования к школам

Как будет происходить образовательный процесс

Если учебное заведение хочет работать штатно, тогда оно должно отвечать нескольким требованиям:

очное обучение вводится только в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты для укрытия участников образовательного процесса

если мощностей или сооружений недостаточно для укрытия образовательный процесс можно организовать посменно

Как будет происходить образовательный процесс смешанной формы

Она предполагает обучение как очно, так и дистанционно. В таком случае занятия могут проходить в следующем формате:

практические и лабораторные занятия – очно

лекционные – дистанционно

Но вместе с тем, в МОН рекомендуют для начальных классов проводить образовательный процесс полностью очно, ведь это важно для социализации школьников.

Безопасная ситуация

Форма образовательного процесса может изменяться в течение семестра или учебного года в зависимости от ситуации в конкретном населенном пункте.

Обязательным условием является прерывание обучения во время воздушной тревоги. Все участники образовательного процесса должны пройти к укрытию и находиться там до отбоя.

Педагогический совет учебного заведения определяет структуру и продолжительность учебной недели, занятий, формы организации образовательного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских школах появятся уроки по минной безопасности. Такое нововведение крайне важно, ведь общая площадь заминированных территорий вследствие российской агрессии составляет около 200 тыс. кв. км.

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