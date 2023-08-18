МояШкола – Три формата: как будет проходить обучение в школах Украины с 1 сентября

Надежда Данищук
Моя Школа
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МояШкола – Три формата: как будет проходить обучение в школах Украины с 1 сентября

Через две недели начнется новый учебный год. Одни школьники будут учиться в своем классе, а другие дома перед экраном ноутбука. Но учебный процесс будет организован для всех детей в Украине и будет проходить в разных форматах.

О том, как будут учиться украинские школьники с 1 сентября, рассказали в Министерстве образования и науки. В МОН также сообщили, какие требования предъявляются к школам.

Министерство предлагает три формата обучения: очно (лишь в учебном заведении) дистанционно (лишь дома) смешано (и дома, и в учебном заведении)

Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Кроме того, решение принимается с участием родителей.

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Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать для своего ребенка другую форму получения образования: дистанционную, семейную или экстернатную.

На форму обучения влияет возможность учебного заведения обеспечить защиту всех учеников, учителей и работников.

МояШкола – Три формата: как будет проходить обучение в школах Украины с 1 сентября

Три формата обучения и требования к школам

Как будет происходить образовательный процесс

Если учебное заведение хочет работать штатно, тогда оно должно отвечать нескольким требованиям:

  • очное обучение вводится только в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты для укрытия участников образовательного процесса
  • если мощностей или сооружений недостаточно для укрытия образовательный процесс можно организовать посменно
МояШкола – Три формата: как будет проходить обучение в школах Украины с 1 сентября

Как будет происходить образовательный процесс смешанной формы

Она предполагает обучение как очно, так и дистанционно. В таком случае занятия могут проходить в следующем формате:

  • практические и лабораторные занятия – очно
  • лекционные – дистанционно

Но вместе с тем, в МОН рекомендуют для начальных классов проводить образовательный процесс полностью очно, ведь это важно для социализации школьников.

МояШкола – Три формата: как будет проходить обучение в школах Украины с 1 сентября

Безопасная ситуация

Форма образовательного процесса может изменяться в течение семестра или учебного года в зависимости от ситуации в конкретном населенном пункте.

Обязательным условием является прерывание обучения во время воздушной тревоги. Все участники образовательного процесса должны пройти к укрытию и находиться там до отбоя.

Педагогический совет учебного заведения определяет структуру и продолжительность учебной недели, занятий, формы организации образовательного процесса.

МояШкола – Три формата: как будет проходить обучение в школах Украины с 1 сентября

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских школах появятся уроки по минной безопасности. Такое нововведение крайне важно, ведь общая площадь заминированных территорий вследствие российской агрессии составляет около 200 тыс. кв. км.

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