Стало известно, кто победил на выборах ректора Львовской политехники

Ольга Выпирайленко
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Стало известно, кто победил на выборах ректора Львовской политехники

Во втором туре выборов ректора Национального университета "Львовская политехника" победила доктор технических наук и профессор Наталья Шаховская. За нее проголосовало 1868 участников, что составляет 55,9%. Новая руководительница заменит Юрия Бобала, возглавлявшего университет в течение 18 лет.

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В учебном заведении это первые выборы на должность ректора, в которых принимали участие как работники, так и часть студентов. Согласно предвыборной кампании, Шаховская обещала провести децентрализацию управления вузом и превратить его в инновационный университет, сообщает Еспресо. Захід Кроме того, новоизбранная ректор планирует использовать искусственный интеллект в управлении учебным заведением.

Стало известно, кто победил на выборах ректора Львовской политехники

"Мы можем создать виртуальные помощники на основе ИИ, которые будут ответить на самые распространенные вопросы, на запросы по расписанию, которые будут помогать с регистрацией на выборочные курсы и т.д. Искусственный интеллект можно использовать и для создания возможности академическому персоналу осуществлять бронирование аудиторий для предоставления консультаций", – сказала Шаховская.

Наталья Шаховская – доктор технических наук, профессор, основатель кафедры систем искусственного интеллекта и директор Института компьютерных наук и информационных технологий в университете "Львовская политехника". Также работает гостевым профессором в высших учебных заведениях Польши. Несколько лет подряд входит в топ 2% цитируемых ученых мира по версии Elsevier при поддержке ICSR Lab на основе профилей ученых на Scopus.

Стало известно, кто победил на выборах ректора Львовской политехники

Опубликовала около 350 научных и учебно-методических работ в сфере искусственного интеллекта и компьютерных наук, в том числе 9 монографий, 5 учебников, 9 пособий, более 40 публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы данных Scopus и Web of Sicence с квартилями Q1–Q2, H-index – 23.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украинскую академию книгопечатания официально присоединили к Львовской политехнике.

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