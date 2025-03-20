Стало известно, кто победил на выборах ректора Львовской политехники

Во втором туре выборов ректора Национального университета "Львовская политехника" победила доктор технических наук и профессор Наталья Шаховская. За нее проголосовало 1868 участников, что составляет 55,9%. Новая руководительница заменит Юрия Бобала, возглавлявшего университет в течение 18 лет.

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В учебном заведении это первые выборы на должность ректора, в которых принимали участие как работники, так и часть студентов. Согласно предвыборной кампании, Шаховская обещала провести децентрализацию управления вузом и превратить его в инновационный университет, сообщает Еспресо. Захід Кроме того, новоизбранная ректор планирует использовать искусственный интеллект в управлении учебным заведением.

"Мы можем создать виртуальные помощники на основе ИИ, которые будут ответить на самые распространенные вопросы, на запросы по расписанию, которые будут помогать с регистрацией на выборочные курсы и т.д. Искусственный интеллект можно использовать и для создания возможности академическому персоналу осуществлять бронирование аудиторий для предоставления консультаций", – сказала Шаховская.

Наталья Шаховская – доктор технических наук, профессор, основатель кафедры систем искусственного интеллекта и директор Института компьютерных наук и информационных технологий в университете "Львовская политехника". Также работает гостевым профессором в высших учебных заведениях Польши. Несколько лет подряд входит в топ 2% цитируемых ученых мира по версии Elsevier при поддержке ICSR Lab на основе профилей ученых на Scopus.

Опубликовала около 350 научных и учебно-методических работ в сфере искусственного интеллекта и компьютерных наук, в том числе 9 монографий, 5 учебников, 9 пособий, более 40 публикаций в журналах, входящих в наукометрические базы данных Scopus и Web of Sicence с квартилями Q1–Q2, H-index – 23.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украинскую академию книгопечатания официально присоединили к Львовской политехнике.

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