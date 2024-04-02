Украинскую академию книгопечатания официально присоединили к Львовской политехнике. Что еще решило МОН

Министерство образования и науки сообщило об объединении Украинской академии книгопечатания и Национального университета "Львовская политехника". Благодаря модернизации в новосозданном учреждении высшего образования студенты будут иметь доступ к качественной материально-технической базе, профильным, квалифицированным преподавателям и более широкому спектру дисциплин к изучению.

Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. Минобразования подчеркнуло, что на базе Львовской политехники сформируют отдельный институт с названием "УАК", где будет продолжена образовательная и научная деятельность академии. В то же время непрофильные программы будут гармонизированы с похожими в политехнике. Все студенты продолжат обучение на тех же условиях, на которых они поступали в ЗВО.

Также реорганизация пройдет для научно-исследовательского института "Николаевская астрономическая обсерватория", который присоединят к Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины.

Видео дня

Благодаря укрупнению состоится усиление кадрового потенциала, расширится материально-техническая база, увеличится возможность привлечения дополнительного финансирования на исследования и улучшится международное сотрудничество института.

МОН подчеркнуло, что главная цель таких решений – улучшить качество высшего образования, повысить эффективность работы научных учреждений и создать мощные образовательные и научные центры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что глава МОН назвал преимущества объединения учебных заведений в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!