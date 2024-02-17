Глава МОН назвал преимущества объединения учебных заведений в Украине: это приведет дополнительные средства

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что университеты получат преимущества от объединения. В частности, они станут мощнее и к ним придут дополнительные средства, как бюджетные, так и Всемирного банка.

Об этом глава образовательного ведомства сказал в интервью "Суспільному" во время визита в Харьков. По его словам, изменения связаны со структурой экономики страны, потенциалом и состоятельностью самих университетов. Лисовой отметил, что МОН отталкивается от демографических показателей и количества студентов. Он подчеркнул, что объединение инженерно-педагогической академии и Харьковского университета им. Каразина адаптирует заведения к изменившимся условиям работы во время войны и поможет привлечь деньги.

"Объединенные университеты более мощные. Это приведет дополнительные бюджетные средства в университет Каразина, часть из которых будет выделена на подготовку специалистов. И это приведет средства Всемирного банка, потому что он финансирует объединение университетов от одного миллиона до полутора миллионов долларов на развитие", – сказал руководитель Минобразования.

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Он отметил, что студенты УИПА, независимо от того, учатся они на контракте или бюджете, продолжат обучение на тех же условиях и уже закончат университет Каразина. Лисовой в очередной раз подчеркнул, что решения об объединении не означают прекращения существования учебных заведений.

"Целый ряд харьковских университетов абсолютно уникальны. Вопрос, как мы можем их усилить, привлечь государственные и международные инвестиции для их развития. Вопрос, как дать этим университетам сохраниться в этот кризисный период", – сказал министр образования.

Он отметил, что реорганизация не будет касаться отраслевых университетов, таких как Харьковский политехнический университет. В МОН ожидают, что там будут готовить специалистов соответствующей отрасли, а не маркетологов, юристов, экономистов.

То же касается и Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды. Лисовой подчеркнул, что для государства важно, чтобы там были сосредоточены на отраслевой специфике.

Напомним, накануне мэр Харькова Игорь Терехов выступил против объединения местных университетов и обратился в МОН с просьбой учесть это мнение. В частности, это касалось Украинской инженерно-педагогической академии и ХНПУ имени Сковороды, Харьковского национального университета имени Каразина и других двух вузов. Терехов сказал, что эти реорганизации приведут в никуда, учитывая предыдущий опыт объединения ЗВО в городе.

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