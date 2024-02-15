У студента должен быть выбор: замминистра образования ответил критикам объединения вузов в Украине и привел опыт Европы

У студентов должна быть возможность выбирать предметы и преподавателей в заведении высшего образования. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Он отреагировал на критику относительно объединения университетов в Украине и объяснил, почему это будет способствовать улучшению качества образования.

Чиновник отметил, что именно таким образом обеспечивается качество обучения, создавая конкуренцию между преподавателями. Об этом Винницкий написал в Facebook. В частности, он привел в пример опыт стран Европейского Союза, где гуманитарии учатся вместе с "технарями", инженерами и "естественниками", а студенты-медики получают базовые знания в классических учебных заведениях.

"В ЕС и в странах ОЭСР предпочтение отдается университетам, в которых гуманитарии учатся рядом с технарями, инженерами и естественниками. А отдельные медицинские университеты – редкость, потому что студенту-медику необходимы качественные базовые (не медицинские) предметы, которые всегда качественнее преподаются в классических (широкопрофильных) заведениях, чем в специализированных медицинских. На 3-6-х курсах уже идут специализированные медицинские предметы, которые обеспечивает медицинский факультет (желательно с университетской клиникой или больницей)", – написал замминистра образования.

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Винницкий добавил, что это также касается и факультетов, которые обеспечивают образовательные программы для учителей, инженеров, железнодорожников, ветеринаров, экономистов и агрономов. В частности, он отметил, что для студентов лучше, когда специализация приобретается в академической среде с максимальным выбором и междисциплинарным общением.

Чиновник обратил внимание, что стереотип, согласно которому цель образования состоит в подготовке специалистов для конкретной работы, существует со времен СССР и глубоко укоренился в украинском обществе. По его словам, это плохо, ведь сейчас другое время и требования.

"Цель действительно высшего образования – воспитать субъектного гражданина, интеллектуала, критически мыслящего профессионала. Это может осуществляться в заведении, где преподаватели больше нацелены на научную деятельность (например, в исследовательском университете) или больше ориентированы на передачу практических знаний (т. н. teaching universities). Но для достижения своей цели – субъектного профессионала, критически мыслящего гражданина – высшее образование (хотя бы на бакалаврском уровне) должно обеспечивать выбор: дисциплин, преподавателей, траектории", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что чем более широкопрофильным и большим является учебное заведение, тем больше у студента возможностей в выборе специальностей и курсов. Именно этот принцип, по словам Винницкого, и лежит в основе трансформаций высшего образования, которые сейчас проводит МОН.

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