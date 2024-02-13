В Украине хотят оставить максимум 100 вузов: в каких регионах будет больше всего объединений и когда

В Украине хотят оставить максимум 100 университетов из 164-х. Об этом стало известно во время заседания "Союза ректоров высших учебных заведений". В 2024 году планируется объединить ЗВО в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ривне и Умани.

Об этом сообщил ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский в Facebook. В сообщении отмечено, что реорганизация будет касаться тех учреждений высшего образования, в которых менее 5 тысяч студентов. Таким образом, планируется создавать конкуренцию между преподавателями. В случае, если ЗВО перемещается с временно оккупированных территорий и он не набирает достаточного количества слушателей лекций, его будут присоединять к вузу в городе нахождения. В таких условиях будет образовано автономное подразделение подготовки кадров для возвращения после деоккупации.

Во время этого процесса учебные заведения смогут получить от одного до полутора миллионов долларов на обеспечение материально-технической базы.

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Первичное укрупнение будет происходить по принципу:

усиление "классических" учебных заведений социально-гуманитарными, педагогическими, естественными;

усиление "политехнических" ЗВО техническими, строительными;

усиление "технологических" аграрными, пищевыми, ветеринарными.

В ходе второго этапа планируется сформировать укрупненные Инновационные центры с инвестициями до 5 млн долларов. Одним из требований для получения финансирования является необходимость иметь в составе медицинский институт или бывший медицинский вуз.

"Когда мы говорим о вертикальном и горизонтальном объединении высших учебных заведений ради повышения уровня эффективности образования в целом и работы университетов, то нужно еще обращать внимание, насколько открыт академический процесс, насколько фиксируются его цифровые следы, как конкретно обеспечивается измерение учебных достижений, особенно в условиях дистанционного обучения, синхронного и асинхронного форматов. К обществу, которое требует качества высшего образования, мы должны идти с открытой и понятной информацией. Изменение системы финансирования, гранты, инновации – это все важно, но не менее важно и то, как это повлияет на качество образования, на доверие к нам общества как к институтам", – прокомментировал Спиваковский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН анонсировали объединение 5-6 университетов до конца февраля для сохранения преподавателей и студентов.

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