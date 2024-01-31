Ситуация кризисная: в МОН анонсировали объединение 5-6 университетов до конца февраля

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий подчеркнул кризисность ситуации с некоторыми украинскими вузами. В частности, он отметил, что нужно немедленно действовать, чтобы спасти студентов и преподавательский состав. По его словам, до конца февраля 2024 года должно состояться пять или шесть объединений университетов. Это касается присоединения слабых заведений к более мощным.

Об этом рассказали на образовательном портале Osvita.ua. Винницкий объяснил, что при оптимизации преподаватели, работающие в присоединяемом университете, не потеряют должности внезапно и останутся работать.

"Мы имеем ситуацию, что в некоторых заведениях просто кризисная ситуация, поэтому необходимо действовать именно сейчас, чтобы спасти студентов и преподавательский состав", – сказал замминистра образования.

Он отметил то, что подавляющее большинство вузов, которые будут присоединены – отраслевые. Но, по его словам, они давно потеряли эту отрасль.

Чиновник привел в пример недавнее присоединение Одесского государственного экологического университета к Одесскому национальному университету им. Мечникова. Винницкий заметил, что ОДЕКУ давно перестал быть экологичным, ведь там преподается много других специальностей, которое не соответствует необходимому качеству.

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Заместитель министра образования также пояснил, что будет проходить со студентами объединенных вузов. Он отметил, что все слушатели продолжат обучение на тех же условиях, на которых они начали получать образование. Это касается и сохранности бюджетных мест и цены контракта.

В частности, по его словам, с гармонизацией программ, на которую нужно около полутора лет, поступившие в более слабый вуз студенты смогут закончить более престижный.

Напомним, согласно образовательной реформе, при объединении новообразованное учреждение образования будет получать от одного до полутора миллионов долларов на оборудование и модернизацию. Таким образом, МОН планирует оптимизировать сеть вузов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что министр здравоохранения Ляшко поддержал Минобразования в вопросе присоединения медицинских университетов к другим учебным заведениям.

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