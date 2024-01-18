Студентам будут платить за высокие баллы, а вузам – за объединение: что предполагает масштабная реформа высшего образования в Украине

Студентам будут платить за высокие баллы, а университеты будут получать средства за объединение. Такие изменения предполагаются масштабной реформой высшего образования в Украине.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что предполагает модернизация сети учебных заведений и как она улучшит жизнь студентам. Как отметил чиновник в эфире "Суспільного", такие меры не связаны с войной.

По словам Винницкого, в первую очередь, изменятся системы финансирования и бюджетного распределения. В частности, МОН планирует увеличить количество студентов, получающих деньги на обучение.

"Речь идет о том, чтобы сделать систему грантов, которая предполагает, что для наилучших результатов по ВНО будет оплачена полностью 100% подготовка. А может быть грант, который будет перекрывать, например, 50, 60 или 70% стоимости обучения", – сказал замминистра образования.

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Таким образом, МОН планирует помогать большему количеству граждан, которые смогут получить пособие на оплату обучения. По словам Винницкого, если раньше соотношение было 40% бюджетников и 60 контрактников, то сейчас эту систему хотят сделать наоборот.

Также чиновник рассказал, что деньги будут получать и вузы. В частности, при объединении учебных заведений новообразованный будет иметь от одного до полутора миллионов долларов на оборудование и модернизацию.

"У нас действует программа Всемирного банка, которая предусматривает, что при каждом таком объединении университет получает от 1 до 1,5 миллионов долларов на оборудование, чтобы улучшить свою инфраструктуру", – подчеркнул Винницкий.

Он добавил, что реформа предполагает присоединение "слабых" вузов к "сильным". Однако, по его словам, речь идет не о сбережении средств, а именно об улучшении качества образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студенты смогут выбирать специальность на втором году обучения.

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