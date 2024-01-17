Студенты смогут выбирать специальность на втором году обучения: в МОН рассказали подробности

Украинские студенты смогут выбирать специальность на втором курсе. Такие условия предусматриваются в рамках междисциплинарных программ на уровне бакалавра.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью The Ukrainians. По его словам, таким образом можно избавиться от проблем, когда студенты поступают на одну специальность, а затем решают перевестись на другую и сталкиваются с трудностями.

"Можно будет поступить на междисциплинарную программу, например, по общественным наукам, а тогда на втором году обучения выбрать, что больше нравится: политология, социология или международные отношения. Это важно для понимания субъектности студента. Мы знаем много случаев, когда студент заканчивает школу, выбирает специальность, а через год понимает, что это не его. Возникает проблема, потому что не так просто перейти на другую программу по другой специальности", – отметил Винницкий.

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Он также добавил, что еще один пункт, который поможет формировать индивидуальную траекторию – это увеличение избирательности курсов на определенных специальностях. В частности, на регулируемых специальностях, например, право, медицина, атомная энергетика и другие у будущих специалистов должны быть обязательные знания и компетентности.

Однако, по словам чиновника, те студенты, которые будут выбирать такие направления, как философия, филология, международник, экономист, менеджер или ИТ-инженер, смогут иметь более гибкую систему в выборе курсов и образовательных программ.

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