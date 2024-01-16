Новые преподаватели и учебные планы: Винницкий рассказал, как повлияет на студентов реорганизация вузов

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, как повлияет реорганизация вузов на получение образования. В частности, чиновник отметил, что могут измениться учебные планы или преподаватели.

Об этом Винницкий сказал в интервью "Суспільному". По его словам, такие шаги направлены на то, чтобы модернизировать сеть вузов. Заместитель руководителя образовательного ведомства пояснил, что изменится, на примере Одесского государственного экологического университета и Национального университета им. Мечникова.

"Например, экономисты в Одесском экономическом и экономисты в Мечникова. Вот в течение следующих полугода-год будет определенное объединение этих двух программ и студенты увидят, что возможно некоторые учебные планы могут измениться или некоторые преподаватели поменяются. Но это все нацелено на то, чтобы улучшить качество и задержать те уникальные вещи, которые должны быть задержаны", – сказал Винницкий.

Видео дня

Он также заверил, что для студентов, которые уже учатся, ничего не изменится и все образовательные программы продолжатся до их завершения. Те отраслевые учреждения, которые присоединены, останутся и будут функционировать как определенный автономный институт.

"Например, в случае с Одесским университетом Мечникова, к которому присоединен Одесский экологический университет, будет функционировать экологический институт, как автономная структура, усиленная научно-исследовательским институтом. Так мы усиливаем университет", – отметил замминистра образования.

Чиновник подчеркнул, что такое объединение предусматривает определенные инвестиции в научно-исследовательское оборудование от мирового банка. Так что каждое заведение будет получать от миллиона до полутора долларов на улучшение своей инфраструктуры, что будет создавать модернизацию сети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Минобразования намекнули на объединение Ивано-Франковского медицинского университета по ПНУ им. Стефаника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!