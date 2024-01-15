В Минобразования намекнули на объединение Ивано-Франковского медицинского университета с ПНУ им. Стефаника

Заместитель министра образования и культуры Михаил Винницкий намекнул на объединение Ивано-Франковского медицинского университета и Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Он отметил, что студенты-медики должны получить доступ к лучшим биохимикам в стране.

Об этом чиновник рассказал в интервью Укринформу. По его словам, если медицинская школа является частью многопрофильного университета, студенты будут иметь доступ не только к преподавателям, но и к более широкому выбору предметов.

"У нас в стране лучшая школа биохимии находится в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске, индекс цитирования научных работ там очень высок. В Ивано-Франковске также медицинский университет. Биохимия – это один из базовых предметов, который должен изучать каждый медик. Выиграет ли студент-медик от того, что у нас в Ивано-Франковске медицинский университет работает отдельно от национального? Биохимия развивается в одном вузе, а медицинский является отдельным заведением, и преподаватели там не те же, что в Прикарпатском. Я считаю, качество образования медиков здесь понижено. Надо дать студенту-медику доступ к лучшим биохимикам в стране", – сказал Винницкий.

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Он добавил, что это касается и других предметов, которые являются базовыми для подготовки медика, но преподаются в классическом университете на более высоком уровне, чем в обособленном. Замминистра образования отметил, что такой опыт используется в Европе. В частности, там студенты имеют доступ не только к преподавателям-медикам, но и другим предметам.

"Если медицинская школа является частью многопрофильного университета, студенты-медики имеют доступ не только к преподавателям-медикам, а к значительно более широкому выбору предметов, которые преподаются качественно, таким образом приобщаются и к мировоззрению, который имеет большой университет. На старших курсах они будут учиться преимущественно медицинским специальностям, но база должна быть общей", – подчеркнул Винницкий.

Он сказал, что в большинстве стран мира медицинские школы являются факультетами или автономными институтами в структуре классических университетов, что улучшает качество получаемого образования.

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