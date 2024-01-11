Преподаватели и студенты Харьковского университета им. Сковороды выступили против объединения с Каразина: это хуже, чем обстрел ракетами

Преподаватели и студенты Харьковского университета им. Сковороды не поддерживают объединение с Национальным университетом им. Каразина. Образовательные работники уверяют, что такие действия хуже обстрелов, ведь когда в их здание попала ракета, они успокаивали себя тем, что самое главное, что педагогический коллектив остался целым.

Своими переживаниями педагоги поделились с Общественным. По их мнению, такое решение неудачное.

"Я такое решение считаю бестолковым. Если решисты 6 июля разбили наш корпус ракетами, то мы себя успокаивали, что корпус, здание – это не университет, университет – это мы: это наши научные школы, это наши методические объединения, это наши патриотические студенты", – говорит преподавательница вуза Наталья Левченко.

По ее словам, студенты, которые учатся в вузе под артобстрелами работают с детьми на деоккупированных территориях и также действует единственный образовательный хаб, который помогает всем участникам образовательного процесса на востоке. Педагог уверяет, что в Каразина готовят филологов, однако не учат основам коммуникации с детьми.

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Такого же мнения придерживаются и студенты, которые не прочь взаимодействовать с университетом Каразина, однако считают, что объединение приведет к уничтожению их учебного заведения. В частности, делают акцент на преподавании и уверяют, что главное – сохранить уникальность получения образования.

"В нашем университете составлены программы таким образом, чтобы студент мог должным образом овладеть как методикой, так и педагогикой, психологией. Нельзя говорить о том, что человек, обладающий просто отраслевыми знаниями, может прийти и преподавать", – делится аспирантка университета Сковороды Мария Михайленко.

О том, что вуз может исчезнуть, отметил и студент-магистр Евгений Бондаренко. Он обращает внимание, что в этих двух учебных заведениях разная специфика преподавания и профильность.

Ректор университета имени Скороводы Юрий Бойчук рассказал, что на заседании трудового коллектива 367 участвовавших в ней делегатов, проголосовали против такой оптимизации. По его словам, научно-педагогический состав учебного заведения, в таком случае, может сократиться до 70%, что приведет к потере преподавательской среды и научных школ.

"Все факультеты, все кафедры, они направлены на подготовку учителя. Это не один факультет, это не одна кафедра, это все 43 кафедры, все 10 факультетов. Они имеют основной своей ведущей задачей подготовку учителя и поэтому эта работа сквозная", – рассказывает Бойчук.

Он добавил, что в случае, если Министерство образования и науки объединит вузы, коллектив будет обжаловать такое решение в суде. По его словам, учебное заведение лидирует среди педагогических университетов по показателям научной и профессиональной активности, что должно учитываться при проведении такой трансформации.

Проректор университета имени Каразина Анатолий Бабичев возлагается на министерство образования и науки. По его словам, такая трансформация, в первую очередь, приводит к экономии финансов. Заместитель руководителя вуза делится, что пока нет понимания, как будет распределяться нагрузка и ставки преподавателей с тем количеством студентов, которые решат поступить в ЗВО.

МОН же уверяет, что любая информация об уничтожении учебного заведения педагогического университета не соответствует действительности, а такие шаги направлены на усиление способностей вуза. Как сообщает образовательное ведомство, все аргументы участников образовательного процесса будут учтены при принятии окончательного решения.

Напомним, Минобразования планирует объединять учреждения высшего образования и до конца года будут уже 6 таких объединений по разным регионам. Заместитель министра образования Михаил Винницкий рассказал, что такой процесс хлопотный и нуждается в дискуссиях. Он также отметил, что образовательное ведомство не хочет создавать бунты среди преподавателей или студентов, а трансформация должна происходить по взаимному согласию. По его словам, такие шаги предпринимаются во благо объединенного заведения и будут происходить точечно по всей Украине.

Ранее OBOZ.UA говорил, что в Николаеве и Одессе объединят университеты.

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