В Николаеве и Одессе объединят университеты: о каких вузах речь и для чего это делается
В Николаеве объединят два вуза – Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского и Национальный университет кораблестроения. Из двух заведений будет создан многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга (УКРаЮ). В Одессе – Одесский государственный экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека присоединят к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова.
Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. Таким образом, ведомство планирует сформировать состоятельную и эффективную сеть вузов.
"Решения о реорганизации ЗВО необходимы для того, чтобы повысить качество высшего образования и объективную потребность модернизировать заведения. В 2023 году успешное объединение заведений с последующей существенной инвестицией осуществлено в Днепре, где создан Украинский государственный университет науки и технологии", – говорится в сообщении МОН.
В обоих новосозданных учреждениях будет доступен расширенный выбор дисциплин, а педагоги смогут проводить исследования благодаря средствам, направленным на улучшение научно-учебного и лабораторного оборудования.
Минобразования отметило, что благодаря таким шагам усиливается Стратегия развития высшего образования в Украине, целью которой является модернизация ее системы, образование мощных академических сообществ и подготовка специалистов, в которых нуждается экономика.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине готовят масштабную реформу высшего образования.
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