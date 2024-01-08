В Николаеве и Одессе объединят университеты: о каких вузах речь и для чего это делается

В Николаеве объединят два вуза – Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского и Национальный университет кораблестроения. Из двух заведений будет создан многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга (УКРаЮ). В Одессе – Одесский государственный экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека присоединят к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. Таким образом, ведомство планирует сформировать состоятельную и эффективную сеть вузов.

"Решения о реорганизации ЗВО необходимы для того, чтобы повысить качество высшего образования и объективную потребность модернизировать заведения. В 2023 году успешное объединение заведений с последующей существенной инвестицией осуществлено в Днепре, где создан Украинский государственный университет науки и технологии", – говорится в сообщении МОН.

В обоих новосозданных учреждениях будет доступен расширенный выбор дисциплин, а педагоги смогут проводить исследования благодаря средствам, направленным на улучшение научно-учебного и лабораторного оборудования.

Видео дня

Минобразования отметило, что благодаря таким шагам усиливается Стратегия развития высшего образования в Украине, целью которой является модернизация ее системы, образование мощных академических сообществ и подготовка специалистов, в которых нуждается экономика.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине готовят масштабную реформу высшего образования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!