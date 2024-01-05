В Украине готовят масштабную реформу высшего образования: что ждет студентов с сентября 2024 года, если проект согласуют ВР и президент

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона, касающийся реформы высшего образования. В частности, документ предусматривает увеличение количества студентов, которые смогут получать поддержку от государства в обучении. Далее законопроект должен рассмотреть Верховная Рада и подписать президент Украины.

О принятых изменениях сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в Facebook. Он отметил, что продолжается трансформация государственного заказа.

"В настоящее время на бюджете учится примерно 40% поступающих, остальные – на контракте. Наша цель – отойти от "черно-белого" разделения "бюджетник-контрактник" и увеличить количество студентов, получающих государственную поддержку для получения высшего образования в форме грантов", – написал Лисовой.

Глава ведомства образования пояснил, что теперь "деньги будут ходить за студентом". По его словам, поступающие, в зависимости от того, какие результаты они будут на внешнем независимом оценивании или Национальном мультипредметном тесте, смогут получить государственный грант, который будет частично или полностью покрывать обучение. Как отмечено в инфографике, количество студентов, которые смогут воспользоваться грантами, составит 60-70%, а 30-40% будут учиться за свои средства.

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Таким образом, отметил Лисовой, вузы будут иметь большую мотивацию развиваться и совершенствоваться.

"Сегодня, если спросить студентов-бюджетников, почему они выбрали именно свой ЗВО, многие из них скажут "прошел/ла на бюджет". Учиться, возможно, человек хотел бы в другом университете или другой специальности, но для поступления туда на бюджет не хватило несколько баллов или бюджетных мест в заведении не было вообще", – отметил министр образования.

Он подчеркнул, что идея Минобразования – дать больше возможностей поступающим и способствовать развитию вузов. Также Лисовой добавил, что система госзаказа будет сохранена для специальностей, которые в первую очередь нужны государству.

Как отмечает образовательное ведомство, в случае, если законопроект поддержат народные избранники в ближайшие сроки, поступающие смогут воспользоваться возможностью получить грант на обучение уже в сентябре 2024 года. Там также добавили, что таким образом, будет увеличено количество украинцев, которые смогут получить высшее образование и оптимизированная система использования госсредств.

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