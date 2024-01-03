Студент сможет выбирать предметы, преподавателей и продолжительность обучения: Винницкий рассказал, что ждет высшее образование в 2024 году

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, какие изменения произойдут в 2024 году с высшим образованием. По его словам, студенты смогут выбирать предметы для изучения, преподавателей и продолжительность обучения. Такая модернизация происходит из-за завершения индустриальной эпохи.

Об этом заместитель министра образования сказал во время интервью "Освіторії". Он отметил, что МОН планирует развивать три направления, которые модернизируют обучение в вузах.

"Студент в программе с большим количеством обязательных предметов попадает в то, что я называю "трубу": к нему относятся как к материалу, которому за четыре года в голову следует нагрузить максимальное количество заранее определенных знаний и выпустить с дипломом. Такая система была актуальна для индустриального общества, только вот индустриальная эпоха завершается. А наше образование не всегда успевает за трансформациями", – сказал Винницкий.

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По его словам, ту систему, которая сейчас существует в образовании, нужно трансформировать и совершенствовать. Что касается возможностей студентов, которые по новому законопроекту смогут, при необходимости и желании, выбирать самостоятельно, сколько времени они будут учиться. Винницкий подчеркнул, что в один день стандарты не изменятся, однако придадут больше вариативности тем, кто захочет воспользоваться ими.

Он отметил, что в 2024 году украинское образование будет ждать европеизация. В частности, чиновник подчеркнул, что за 10 лет изменились степени. Если раньше были только "специалисты" и "кандидаты наук", то нынче студенты могут получить дипломы бакалавра, магистра и доктора философии. По его словам, сейчас украинские системы гармонизированы, так что полученные при выпуске документы признаются во всем мире.

Также Винницкий отметил, что учебные заведения станут более автономными и будут самостоятельно контролировать определенные происходящие там процессы. В частности, содержание образования, руководителей, присуждение степеней и званий, студенческое самоуправление и т.д.

По словам заместителя министра образования, изменения будут ожидать и преподавателей вузов, что предусматривается законопроектом об усилении научной деятельности педагогов. Таким образом, образовательные работники будут больше внимания уделять научной работе, а те, кто этого делать не хотят – будут обучать студентов.

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