Позиции Минздрава и МОН совпадают: Ляшко рассказал о присоединении медицинских университетов к другим учебным заведениям

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поддерживает решение Министерства образования и науки в вопросе объединения учебных заведений и позиции ведомств совпадают. По его словам, оптимизация медицинских университетов будет произведена для действительно качественного образовательного процесса.

Об этом глава Минздрава рассказал в Facebook. Он отметил, что сейчас ведутся жесткие дискуссии по вопросу объединения вузов среди администраций учебных заведений.

"Здесь заявления ректоров, которые выступают с красивыми презентациями и говорят о развитии университетов, как раз не соответствуют действительности. Потому что на практике никто не хочет быть присоединенным. Преимущественно все пытаются сохранить свой ректорский пост, а не заботятся о том, как воплотить изменения ради действительно качественного образовательного процесса. Наши позиции с Минобразования совпадают", – сказав Ляшко.

Он добавил, что будут созданы отдельные медицинские университеты с больницами. Также, по его словам, будут существовать и медицинские школы в составе больших вузов. В таких объединениях будет возможность пользоваться базами многопрофильных больниц, которые будут иметь статус "университетских клиник".

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"Ключевой особенностью и университетских больниц, и университетских клиник, кроме форм собственности, станет объединение клинической кафедры и отделения больницы в одну структуру, чтобы была возможность обеспечить и лечебный, и учебный процесс, а также избавиться от необходимости оформлять работников на полставки в структурных подразделениях разных юридических лиц", – подчеркнул министр МОЗ.

Ляшко отметил, что в министерстве здравоохранения также понимают проблематику, которая существует с качеством образования и формированием государственного заказа. Поэтому, по его словам, проблемы нужно решать как через внедрение нового механизма финансирования вузов, так и формирование новых подходов к расчету бюджетных мест.

"Наши с Михаилом Винницким прогнозы показывают, что внедрение государственного гранта на образование позволит увеличить количество абитуриентов с баллами более 150, которые будут делать выбор в пользу медицинских вузов, поскольку эта сфера остается в приоритете – со 100% покрытием обучения за государственный счет", – сказал министр здравоохранения.

Напомним, МОН анонсировало реформу высшего образования, согласно которой будет проводиться оптимизация сети вузов. За объединение университеты будут получать от одного до полутора миллионов долларов на модернизацию и улучшение инфраструктуры. Как отмечают в Минобразования, реформа предусматривает присоединение более "слабых" учреждений высшего образования к "сильным", что делается для улучшения качества обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мэр Харькова поддержал преподавателей и студентов и выступил против объединения местных вузов.

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