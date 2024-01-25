Мэр Харькова поддержал преподавателей и студентов и выступил против объединения местных вузов

Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил против объединения местных университетов. Свою позицию руководитель администрации высказал на заседании Союза ректоров Харьковской области с участием заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого.

Терехов отметил, что такое объединение негативно отразится на развитии системы образования города. Об этом сообщила Харьковская городская администрация в Telegram.

"Я обращаюсь в министерство с просьбой учитывать мнение самих вузов и общества в целом. Объединять университеты Харькова сейчас – нерационально и преждевременно. Не надо решать за нас, пользуясь остаточным принципом. Этот путь ведет в никуда", – сказал Терехов.

Он добавил, что предыдущий опыт объединения Харьковских вузов был неэффективным.

Тема встречи была посвящена обсуждению планов Министерства образования и науки по присоединению Украинской инженерно-педагогической академии и ХНПУ имени Г. С. Сковороды к Харьковскому национальному университету имени Каразина, а также Харьковскому национальному автомобильно-дорожному университету к еще одному из вузов.

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Напомним, преподаватели и студенты Харьковского университета им. Сковороды выступили против объединения с Каразина. По их словам, такое решение бестолковое. Участники образовательного процесса считают, что это негативно отразится на составе коллектива и качества образования, которое будут предоставлять во вновь учреждении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в соответствии с масштабной реформой высшего образования в Украине студентам будут платить за высокие баллы, а вузам – за объединение.

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