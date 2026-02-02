Поступление 2026. Образовательный омбудсмен предложила внести изменения в правила приема абитуриентов: кого это касается

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила внести изменения в Порядок приема на обучение в учреждениях высшего образования. Основные замечания с ее стороны связаны с доступом к обучению молодежи с временно оккупированных и деоккупированных территорий. В частности, чиновница обратила внимание на применение квоты-2, согласно которой поступающие имеют право на специальные условия поступления на бюджет.

Об этом говорится на официальном сайте образовательного омбудсмена. Чиновница предлагает разделить поступающих с ВОТ и территорий боевых действий на разные квоты, а также ввести отдельную квоту для абитуриентов с деоккупированных территорий. Она объясняет, что квота-2 не учитывает разницу образовательных условий и потребностей учащихся. Ведь поступающие с территорий боевых действий обычно имеют доступ к украинской системе образования, а молодежь на ВОТ длительное время может находиться под влиянием российской, что затрудняет интеграцию в украинскую.

Также Лещик обратила внимание на объем квоты-2. Так, в проекте Порядка предусмотрено, что она составит 10% бюджетных мест (но не менее одного) для большинства заведений, и 40% – для перемещенных вузов и заведений в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. По сравнению с 2025 годом, повышенный процент больше не предусмотрен для учреждений Киевской области.

Еще в 2025 году общественные организации заявляли о недостатке бюджетных мест для поступающих с временно оккупированных территорий и призвали Министерство образования и науки пересмотреть подходы к их распределению. В обращениях отмечалось, что такие абитуриенты имеют низкие шансы на перевод на вакантные бюджетные места из-за очередности льготных категорий.

Согласно действующей работе Проекта, поступающие по квоте-2 не имеют гарантированного перевода на вакантные места государственного или регионального заказа – это возможно только при наличии свободных мест и в порядке определенной очереди, где эта категория является одной из последних.

