'Который час?' Тест из демоварианта НМТ по украинскому языку 2026 запутал сеть

Репетитор украинского языка Мария Гентош поделилась демовариантом задания из национального мультипредметного теста, которое запутало сеть. В нем нужно рассмотреть рисунок, где изображены часы и ответить на вопрос: "Который час?"

Педагог в заметке в Threads предложила пользователям соцсети дать правильный ответ. Так, на часах стрелки разместились на цифрах 10 часов и 10 минут. Среди вариантов ответов было: друга година десять хвилин; десять хвилин на десяту; дві хвилини на одинадцяту; десять хвилин на одинадцяту; десять годин десять хвилин.

Украинцев запутало задание и многие говорили, что ответа два. В частности, значительное количество пользователей соцсети уверяло, что правильно будет "десять хвилин на одинадцяту" и "десять годин десять хвилин".

"Г и Д То есть могут быть два правильных ответа?"

"Там два правильных ответа: Г и Д".

"Десять часов десять минут".

"Г) на украинском, Д) к которому большинство привыкло".

В то же время, некоторые из украинцев подошли к объяснению с большей ответственностью, отмечая, что правильный ответ только Г. Такую позицию пользователи соцсети аргументировали тем, что поступающих хотят ввести в заблуждение, запутав самим заданием. В частности, они обращали внимание, что спрашивается "который час", а не "сколько часов". А кто-то говорил, что вариант Д – это калька с русского. Сама же репетитор подтвердила, что правильный вариант – Г.

"Г – десять хвилин на одинадцяту. Все, что до 30-ти минут, используется с "на". Например: "20 хвилин на одинадцяту, 15 хвилин на другу". Все, что после 30 используется с "за". Например: "10:45 – це за чверть одинадцята 16:50 – це за 10 хвилин п'ята".

"Только Г. Потому что "десять часов" это калька с русского. В украинском языке при обозначении времени (который час?) используются порядковые числительные женского рода в единственном числе (первая, вторая... одиннадцатая), которые согласуются с существительным "час". Правильно говорить: "зараз друга година", "о третій годині", избегая множественного числа (не "дві години", а "друга година").

"Боже, люди, правильный вариант только Г. Д никак не может быть, потому что "который час", а не "сколько часов". Соответственно должно было быть "десять часов десять минут".

