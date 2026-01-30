УЦОКО утвердил требования к тестам НМТ 2026: какими будут задания по украинскому языку, истории и другим предметам

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил предметные характеристики требований к тестам на национальном мультипредметном тесте в 2026 году, а также схемы начисления баллов. Предварительные баллы участники экзамена узнают сразу после тестирования.
Видео дня
Официальные результаты, переведенные по шкале 100-200, поступят абитуриентам в личные кабинеты. Об этом говорится на официальном сайте УЦОКО. Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания по учебным предметам.
Какими будут задания на НМТ-2026
Украинский язык
- 25 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл
- 5 заданий на установление соответствия – до 4 баллов
Математика
- 15 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл
- 3 задания на установление соответствия – до 3 баллов
- 4 задания с коротким ответом – 2 балла
История Украины
- 20 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл
- 4 задания на установление соответствия – до 4 баллов
- 3 задания на установление последовательности – до 3 баллов
- 3 задания с выбором 3-х ответов – до 3 баллов
Иностранный язык
- 11 заданий на установление соответствия – 1 балл
- 5 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл
- 16 заданий на заполнение пропусков в тексте – 1 балл
Украинская литература
- 25 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл
- 5 заданий на установление соответствия – до 4 баллов
Биология
- 24 задания с выбором 1 ответа – 1 балл
- 4 задания на установление соответствия – до 4 баллов
- 2 задания с выбором 3-х ответов – до 3 баллов
География
- 20 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл
- 4 задания с коротким ответом – 2 балла
- 6 заданий с выбором 3-х ответов – до 3 баллов
Физика
- 14 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл
- 2 задания на установление соответствия – до 3 баллов
- 6 заданий с коротким ответом – 2 балла
Химия
- 18 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл
- 2 задания на установление соответствия – до 3 баллов
- 4 задания с коротким ответом – до 2 баллов
Заданий с развернутым ответом, чтения или аудирования не будет.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор УЦОКО дала ключевой совет поступающим, как сдать НМТ 2026.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!