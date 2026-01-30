УЦОКО утвердил требования к тестам НМТ 2026: какими будут задания по украинскому языку, истории и другим предметам

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил предметные характеристики требований к тестам на национальном мультипредметном тесте в 2026 году, а также схемы начисления баллов. Предварительные баллы участники экзамена узнают сразу после тестирования.

Официальные результаты, переведенные по шкале 100-200, поступят абитуриентам в личные кабинеты. Об этом говорится на официальном сайте УЦОКО. Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания по учебным предметам.

Какими будут задания на НМТ-2026

Украинский язык

25 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл

5 заданий на установление соответствия – до 4 баллов

Математика

15 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл

3 задания на установление соответствия – до 3 баллов

4 задания с коротким ответом – 2 балла

История Украины

20 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл

4 задания на установление соответствия – до 4 баллов

3 задания на установление последовательности – до 3 баллов

3 задания с выбором 3-х ответов – до 3 баллов

Иностранный язык

11 заданий на установление соответствия – 1 балл

5 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл

16 заданий на заполнение пропусков в тексте – 1 балл

Украинская литература

25 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл

5 заданий на установление соответствия – до 4 баллов

Биология

24 задания с выбором 1 ответа – 1 балл

4 задания на установление соответствия – до 4 баллов

2 задания с выбором 3-х ответов – до 3 баллов

География

20 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл

4 задания с коротким ответом – 2 балла

6 заданий с выбором 3-х ответов – до 3 баллов

Физика

14 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл

2 задания на установление соответствия – до 3 баллов

6 заданий с коротким ответом – 2 балла

Химия

18 заданий с выбором 1 ответа – 1 балл

2 задания на установление соответствия – до 3 баллов

4 задания с коротким ответом – до 2 баллов

Заданий с развернутым ответом, чтения или аудирования не будет.

