10 манипулятивных фраз родителей-нарциссов, наносящих вред детям

Психологи выделяют два основных типа родителей: те, которые делают все возможное ради своих детей и те, кто использует манипулятивные тактики, чтобы держать своих детей под контролем. Различить их может быть сложно, поскольку нарциссы часто бывают довольно милыми, но есть несколько специфических манипулятивных фраз, которые они используют, чтобы их дети росли слабыми и зависимыми.

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Воспитание родителями-нарциссами часто оставляет психологические травмы, оказывающие негативное влияние на жизнь их детей. Сайт Your Tango выделил 10 фраз, которые могут нанести сильный вред – особенно детям.

"Я знаю, что для тебя лучше всего"

Конечно, когда дети малы и беззащитны, родителям нужно взять управление в свои руки. Однако по мере взросления детей потребность в независимости становится все более важной. Дети должны уметь решать проблемы самостоятельно, приобретая собственный опыт. Согласно результатам опроса здоровья детей, независимость делает детей более выносливыми и уверенными в себе.

"Ты слишком эмоционален"

По словам клинического психолога Сета Мейерса Psy.D., родители-нарциссы не могут контролировать свои чувства и поэтому переводят свои негативные эмоции на других. Несмотря на это, они предъявляют к другим более высокие требования, чем к себе, поскольку отказываются признавать свои недостатки. Вероятно поэтому манипулятивная фраза, которую такие родители используют, чтобы сохранить своих детей зависимыми от себя, звучит так: "Ты слишком эмоциональный".

Учитывая, что мозг ребенка развивается до 25 лет или даже позже, родители должны понимать, что кричать или плакать из-за ощущения смущения или ошеломления является нормальным для детей. Но, к сожалению, родители-нарциссы не хотят мириться с эмоциями своих детей, заставляя их вместо этого осуждать свои эмоции.

"После всего, что я сделал, вот как ты мне благодарен?"

Рождая ребенка, следует помнить, что от самого первого вдоха – он личность с собственным жизненным путем, который вполне возможно, не будет совпадать с планами родителей на его будущее. Однако, учитывая то, насколько контролирующими большинство самовлюбленных родителей, манипулятивная фраза, которую они говорят, чтобы удержать детей возле себя, звучит так: "После всего, что я сделал, вот как ты мне благодарен?" и используют они ее чуть ли не по любому пустяку, наращивая чувство вины и ответственности.

"Ты бы потерпел неудачу без меня"

Основная роль родителей – поощрять своих детей покинуть родительский дом и устроить личную самостоятельную жизнь. Это в случае, если они действительно хотят вырастить успешных детей. К сожалению, самовлюбленные родители-нарциссы часто хотят оставить детей возле себя, полностью контролировать их жизнь и во всем "помогать". Для этого они используют неудачу или неуверенность и говорят манипулятивные фразы типа: "Ты бы потерпел неудачу без меня". И хотя самовлюбленные родители могут думать, что они знают лучше, унижение их детей из-за манипуляций, только препятствует их успеху позже, плохо отражаясь на родителях.

"Я суров с тобой, потому что я тебя люблю"

Иногда необходимо проявить немного жесткую любовь. Когда дети выходят за пределы, родители должны вмешаться и направить своих детей. Однако эта фраза не поможет ребенку вырасти уверенным и самостоятельным, а наоборот научит принимать критику и осуждение под видом "любви". Это опасно, поскольку дети, становящиеся взрослыми, могут вступать в токсические отношения, где обидчики оправдывают свое оскорбительное или контролируемое поведение, утверждая, что они делают это из любви.

"Ты пожалеешь, что бросил меня"

Настанет момент, когда ребенок вырастет и станет молодым взрослым человеком, у которого будет выбор продолжить общение с родителями или нет. Для многих детей ответ может быть прост, в зависимости от того, как их воспитывали. Дети, выросшие в любящем доме, скорее всего, не задумаются над тем, чтобы покинуть своих родителей, а вот выросшие с родителями-нарциссами могут колебаться, ибо токсическое поведение и снисходительные слова родителей, вероятно, сильно повлияли на этого ребенка, нанеся необратимый вред. Однако родители-нарциссы отказываются брать ответственность за свои поступки. "Вместо этого они обвиняют детей в причиненном ущербе, настаивая на том, что если бы они действовали иначе, они бы никогда не пострадали", – объясняет Джейми Кэннон, главный специалист по психическому здоровью.

"Никто никогда не полюбит тебя так, как я"

Когда дети подрастают, они постепенно знакомятся с новыми людьми, которые становятся близкими. Родителям может быть трудно принять то, что кто-то другой важнее в жизни ребенка, чем они. И, чувствуя, что ребенок удаляется, могут использовать эту фразу, чтобы повысить чувство вины и долг ребенка перед родителями.

"Если бы не я, ты бы не был там, где ты есть"

По словам психологов, большинство родителей-нарциссов, не понимают, что наносят ребенку вред своим поведением и не делают их жизнь лучше. Они лишают своих детей их собственных успехов и достижений, указывая на тот факт, что "Если бы не я, ты бы ни был там, где ты есть".

"Этого бы не случилось, если бы ты просто послушал меня"

В глазах родителей-нарциссов убеждения важнее и правильнее, даже если на самом деле это не так. Именно поэтому они стремятся всегда убедить своего ребенка в том, что нужно было последовать их совету и сделать именно так, как они говорили. Таким образом, они не только чувствуют самоутверждение, но и заставляют своих детей чувствовать себя слабыми, тем самым делая их еще более зависимыми от родителей.

"Я не могу доверять тебе самостоятельно принимать решения"

Когда ребенок подрастает, он начинает принимать решение самостоятельно, независимо от того, хотят этого родители или нет. Некоторые из этих решений могут быть отличными, а некоторые, мягко говоря, сомнительными. Однако они приобретают свой опыт и это важно для развития личности.

Нарциссические родители лишают своих детей этой возможности, когда постоянно подкрепляют идею, что их дети недостаточно хороши, чтобы принимать решения самостоятельно.

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