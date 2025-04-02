5 фраз, которые нельзя говорить детям даже в сильном гневе
То, каким вырастет ребенок, во многом зависит от того, что он слышит от родителей. Слова формируют его внутренний голос, он может быть критическим и обвиняющим. А может быть хорошим и поддерживающим.
Об этом на своей странице в Instagram говорит детский психолог Светлана Чумакова. Она предлагает список из пяти фраз, которые ни в коем случае не следует говорить ребенку. Даже если вы сильно злы или обижены.
"Ребенок не может выбрать, что лучше для него. Он полностью зависит от его родителей. А у вас, у взрослых, всегда есть выбор!", – объясняет эксперт.
"Лучше бы ты не родился"
По словам психолога, эти слова как удар ребенок запомнит на всю жизнь. Они способны уничтожить чувство своей ценности.
"Я посвятила тебе жизнь и все отдала, и это твоя благодарность?"
Как объясняет Чумакова, такая фраза заставляет ребенка чувствовать вину за то, что он родился. Это разрушает не только самооценку, но и уничтожает личность.
"Если бы не я, у тебя бы никогда ничего не получилось"
Эксперт говорит, что такие слова программируют зависимость от мнения других. В результате ребенок боится действовать самостоятельно.
"Ты разрушил мою жизнь"
Эта фраза переводит на ребенка ответственность за счастье взрослого.
"Почему ты не можешь быть как (другой ребенок)?"
Психолог считает, что сравнение с другими детьми обесценивает индивидуальность и вызывает чувство собственной "неправильности".
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