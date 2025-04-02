Почему не стоит спрашивать детей 'Кем ты хочешь стать?' и какие вопросы задать вместо этого

Один из самых частых вопросов, который слышат от взрослых дети, это "Кем ты хочешь стать в будущем?". Однако украинская филологиня Инна Кордык не советует задавать его.

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В то же время эксперт предлагает ряд других вопросов, которые помогут развить у ребенка способность анализировать себя и строить собственный жизненный путь. Об этом она пишет на своей странице в социальной сети Instagram.

Ребенок вряд ли сможет вам ответить, кем он хочет стать, потому что он не сможет сформулировать свои желания. А вот задать вопросы, которые помогут вам понять, в каком направлении следует двигаться, вполне возможно.

"Что тебе нравится делать так, что ты забываешь о времени?"

По мнению Кордик, такой вопрос поможет раскрыть глубинные интересы ребенка и зоны его природного таланта.

"Какие проблемы в мире тебя волнуют и как ты хотел(а) бы их решать?"

А так сформулированный вопрос поможет ребенку не пассивно выбирать профессию, а научиться видеть свое влияние на мир.

"В какие моменты ты чувствуешь настоящую энергию?"

Этот вопрос поможет ребенку осознать, что именно его мотивирует.

"Какая идея или дело дает тебе чувство вдохновения с самого утра?"

Эксперт считает, что этот вопрос поможет ребенку осознать свои внутренние источники мотивации. С его помощью можно обнаружить цели, которые не были навязаны внешним воздействием, то есть то, что действительно воспламеняет изнутри.

"Какой твой любимый способ учиться – через практику, чтение, эксперименты или общение?"

Как объясняет Инна Кордик, этот вопрос не столько об обучении, сколько о стиле мышления, принятии решений и способе взаимодействия ребенка с миром.

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