Почему не стоит спрашивать детей "Кем ты хочешь стать?" и какие вопросы задать вместо этого

Анна Боклажук
Моя Школа
303
Почему не стоит спрашивать детей 'Кем ты хочешь стать?' и какие вопросы задать вместо этого

Один из самых частых вопросов, который слышат от взрослых дети, это "Кем ты хочешь стать в будущем?". Однако украинская филологиня Инна Кордык не советует задавать его.

Видео дня

В то же время эксперт предлагает ряд других вопросов, которые помогут развить у ребенка способность анализировать себя и строить собственный жизненный путь. Об этом она пишет на своей странице в социальной сети Instagram.

Почему не стоит спрашивать детей "Кем ты хочешь стать?" и какие вопросы задать вместо этого

Ребенок вряд ли сможет вам ответить, кем он хочет стать, потому что он не сможет сформулировать свои желания. А вот задать вопросы, которые помогут вам понять, в каком направлении следует двигаться, вполне возможно.

"Что тебе нравится делать так, что ты забываешь о времени?"

По мнению Кордик, такой вопрос поможет раскрыть глубинные интересы ребенка и зоны его природного таланта.

"Какие проблемы в мире тебя волнуют и как ты хотел(а) бы их решать?"

А так сформулированный вопрос поможет ребенку не пассивно выбирать профессию, а научиться видеть свое влияние на мир.

"В какие моменты ты чувствуешь настоящую энергию?"

Этот вопрос поможет ребенку осознать, что именно его мотивирует.

Почему не стоит спрашивать детей "Кем ты хочешь стать?" и какие вопросы задать вместо этого

"Какая идея или дело дает тебе чувство вдохновения с самого утра?"

Эксперт считает, что этот вопрос поможет ребенку осознать свои внутренние источники мотивации. С его помощью можно обнаружить цели, которые не были навязаны внешним воздействием, то есть то, что действительно воспламеняет изнутри.

"Какой твой любимый способ учиться – через практику, чтение, эксперименты или общение?"

Как объясняет Инна Кордик, этот вопрос не столько об обучении, сколько о стиле мышления, принятии решений и способе взаимодействия ребенка с миром.

Почему не стоит спрашивать детей "Кем ты хочешь стать?" и какие вопросы задать вместо этого

Ранее OBOZ.UA писал о 7 мультфильмах, которые помогут детям справиться со страхами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВоспитаниеРодители и дети