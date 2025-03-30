7 мультфильмов, которые помогут детям справиться со страхами

Мультфильмы могут стать для ребенка действенным способом преодолеть страхи. Некоторые могут бояться тьмы высоты, а кто-то – одиночества, неудачи или новых ситуаций. На примере героев мультфильмов малыши могут научиться преодолевать внутренние трудности.

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Об этом написала в Instagram нейропсихолог Александра Косячева. Она отмечает, что правильно подобранный мультфильм может не только развлечь, но и научить ребенка преодолевать трудности.

Эксперт рассказала, какие мультфильмы и в чем именно смогут помочь ребенку.

"Корпорация монстров" – лента показывает, что страшное может быть хорошим.

"Храбрая сердцем" – о страхе ответственности и вере в себя.

"Тайна Коко" – помогает преодолеть страх утраты.

"Как приручить дракона" – о смелости перед неизвестным.

"Моана" – о том, как смелость помогает преодолевать страх перед неизвестным.

"Хранители снов" – учит бороться с собственными страхами.

Монстры на каникулах – демонстрирует, что даже страшные монстры могут быть добрыми и веселыми.

"Через мультфильмы ребенок видит: страх – это часть пути, а настоящая смелость – это не его отсутствие, а способность двигаться вперед, невзирая на него", – пишет Косячева.

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