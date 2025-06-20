10 методов воспитания родителей-бумеров, с которыми соглашаются даже миллениалы

Каждое поколение имеет свои собственные методы воспитания и принципы, которые они прививают своим детям. Но со временем эти ценности начинают меняться. То, что работало для старшего поколения, уже не будет работать для младшего.

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Однако существует немало методов воспитания детей поколения бумеров, с которыми соглашаются даже миллениалы и включают их в собственный опыт воспитания детей. Учительница из США Тереза Ньюман, вспоминает свое детство и называет 10 таких принципов воспитания, которые стоит вернуть, пишет сайт YourTango.

Детям не нужны планшеты

Современные дети, как правило, вырастают с планшетами и постоянно пользуются ими. Поэтому они не только становятся зависимыми от них, но и в конце концов лишаются возможности учиться без технологий. Лучшее, что можно сделать, это вместо увеличения времени для игр, дать возможность взаимодействовать с большим количеством детей и наблюдать за природой.

Детям нужно научиться ценить образование вне финансовой стабильности

Образование важно, независимо от того, кем станет ребенок, когда вырастет и сколько денег он будет зарабатывать в будущем. По словам эксперта, независимо от того, будут ли ее ученики получать высшее образование, она подчеркивает важность быть учеником в течение всей жизни.

Дети всегда должны уважать своих учителей и хорошо к ним относиться

Дети, которых учат быть вежливыми, как правило, невероятно отзывчивые, эмоционально умные и надежные во взрослом возрасте. Даже когда дети не любят учителя по той или иной причине, родителям важно привить эту потребность в уважении.

Дети должны быть добрыми к пожилым людям

Наряду с уважением к учителям, одной из философий воспитания детей поколения бумеров, с которой соглашаются даже миллениалы, является доброта к пожилым людям.

Также важно научить детей повседневным добрым делам. "Когда они видят, как вы дарите кому-то неожиданный подарок или просто делаете комплимент, говорите об этом акте доброты, чтобы подкрепить свои действия. Покажите им, что забота о других является важной частью жизни", – говорит учительница.

Дети должны иметь надлежащие манеры

Надлежащие манеры – это больше, чем просто тихо сидеть за обеденным столом или уважать личное пространство. Многие дети сегодня не имеют надлежащих манер и ведут себя не очень хорошо – игнорируют правила и могут мешать общению других.

По словам Ньюман, родители-бумеры привили своим детям чувство уважения, чтобы они обращались к людям вежливо.

Дети должны использовать слова благодарности

Одна из очень важных философий воспитания бумеров, с которой соглашаются даже миллениалы, – это использование таких слов благодарности, как "пожалуйста" и "спасибо". Учительница считает, что это действительно простой способ воспитать вежливого ребенка.

Дети должны нести последствия за плохое поведение

Так же как взрослые должны нести последствия за свои плохие поступки, это надо понимать и детям. Конечно, это не означает, что к ним должны выдвигаться такие же высокие стандарты, как к взрослым, но это говорит о том, что родители должны обеспечивать определенную дисциплину детей.

Внедрение этого основного принципа дисциплины, даже если это просто тайм-аут или отбирание игрушки, может помочь детям понять последствия плохого поведения. Таким образом, дети учатся брать на себя ответственность за свои действия и учатся самоконтролю.

Дети должны уважать разговоры взрослых и их пространство

Обучение детей уважать границы, особенно когда взрослые пытаются разговаривать друг с другом, является важным для их правильного воспитания. "Сказать что-то вроде: "Сейчас маме нужно 30 минут для себя, поэтому, пожалуйста, сделай домашнее задание, а я вернусь и проверю тебя через 30 минут", – не повредит самооценке ребенка, в то же время объяснит ему важные правила", – считает Ньюман.

Дети должны убирать за собой и участвовать в домашних делах

Уборка за собой важна не только для детей, но и для взрослых. Обучение детей ответственности таким образом – это еще один из методов воспитания детей поколения бумеров, с которым соглашаются даже миллениалы. Но, по мнению учительницы, важно, чтобы родители были образцом такого поведения.

Родители должны соблюдать время сна, пока дети живут под их крышей

Нет причин жертвовать своим сном, даже ради школьных заданий. Не одно исследование показало, что недостаток сна может иметь более серьезные последствия для детей, чем для взрослых, включая усиление симптомов депрессии, тревоги и трудности с управлением эмоциями.

Как учительница, Ньюман имела непосредственный опыт с последствиями для детей, чьи родители не придерживаются этих основных принципов. И хотя поколение бэби-бумеров имеет плохую репутацию со стороны младших поколений, в случае с этими проверенными методами воспитания, возможно, пришло время начать их снова внедрять в жизнь.

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