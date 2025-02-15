10 ошибок, которые бессознательно совершают родители в воспитании детей

Воспитание ребенка – это путь, наполненный смехом и любовью, но часто родители сталкиваются с множеством проблем в этом процессе. Быть не идеальным родителем – это нормально, ведь идеального перечня правил по воспитанию детей просто не существует.

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Ресурс Times of India назвал 10 ошибок, которые родители неосознанно совершают, воспитывая детей. Этих ошибок можно постараться избегать для эффективной дисциплины, которая приведет к росту и пониманию ребенка.

Ругание ребенка перед посторонними

Дисциплинирование ребенка перед другими может заставить его сосредоточиться на том, кто смотрит, а не на том, что ему хотят сказать родители. Вместо того чтобы ругать ребенка за плохое поведение в парке перед десятком посторонних людей, стоит отвести его в сторону и лично поговорить.

​Подкуп, чтобы ребенок сделал что-то быстро

Подкуп, чтобы быстро прекратить плохое поведение, дает временное решение, но вознаграждает негативные действия. Это создает ожидание вознаграждения за хорошее поведение. Родителям не стоит полагалаться на взятки, лучше сосредоточится на обучении надлежащему поведению без вознаграждений.

​Не давать правильных указаний

Дети могут не понимать, чего от них ждут, если инструкции неясны. Расплывчатые указания могут сбивать детей с толку, даже если вы повторяли их бесчисленное количество раз. Делайте свои указания максимально конкретными, говоря им, что делать, а не чего не делать.

​Игнорирование голода и усталости

Ожидание того, что ребенок будет вести себя хорошо, когда он голоден или устал, нереалистично. Голод может повлиять на поведение ребенка и его способность концентрироваться. Если ребенок плохо себя ведет, предложите ему перекус, прежде чем решать проблему.

​Вы не практикуете то, что проповедуете

Родители должны практиковать то, чего они ожидают от своих детей. Покажите им, как действовать, своим поведением. Например, относитесь к партнеру с уважением, чтобы научить детей спокойно и уважительно решать разногласия. Если вы хотите, чтобы они были добрыми, будьте добры к себе.

​Сравнение ребенка с другими

Сравнение детей может вызвать ревность и помешать им развиваться как личностям. Вместо того чтобы сравнивать их друг с другом, сосредоточьтесь на том, что делает каждый ребенок. Хвалите их собственные улучшения и усилия. Это помогает им вести себя хорошо и выстраивать более крепкие, счастливые отношения друг с другом.

​Последовательно применяйте правила

Если вы только время от времени применяете правила, дети понимают, что могут их нарушать, не попадая в неприятности. Непоследовательность создает впечатление, что вы не контролируете ситуацию, и озадачивает их. Регулярно думайте о том, чего вы ожидаете, и всегда относитесь к вещам одинаково. Например, если уборка в их комнате – это правило, применяйте его каждый раз, а не только иногда.

​Резкая реакция на их поведение

Дети часто ведут себя плохо по разным причинам: проверяют границы, хотят внимания или изо всех сил пытаются себя контролировать. Постарайтесь не воспринимать это лично, так как это редко подразумевает прямую атаку на вас. Слишком резкая реакция может повредить вашим отношениям. Вместо этого оставайтесь ласковыми, одновременно твердо разбираясь с проблемным поведением.

Убеждение, что ваш ребенок взрослый

Мозг ребенка все еще развивается, влияя на то, как он думает и реагирует. Не навязывайте ему взрослые ожидания. Будьте терпеливы и оказывайте поддержку и избегайте поспешных суждений, основанных на взрослых стандартах, помните, что ему нужна ваша поддержка для развития.

​Необоснованные и суровые наказания

Избегайте чрезмерной реакции с экстремальными наказаниями, такими как запрет на просмотр телевизора на месяц за что-то незначительное. Заранее подготовьте домашние правила с логическими последствиями. Это гарантирует справедливые и управляемые наказания, которые правильно реагируют на поведение.

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