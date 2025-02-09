'Перестань плакать и не позорь меня'. 20 фраз, которые могут травмировать ребенка

Родители иногда могут даже не заметить, как их слова влияют на ребенка. Однако каждое слово имеет силу, и дети все запоминают. Неудачные высказывания в адрес ребенка могут разрушить с ним отношения, а добрые слова наоборот – поддержать.

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Социальный педагог Вероника, которая в соцсети Instagram ведет блог о воспитании, озвучила 20 токсичных фраз, которые могут травмировать ребенка. Родителям следует внимательно следить за тем, что они говорят своему ребенку.

1. "Если бы ты любил меня, ты бы..."

2. "Почему ты не как…"

3. "У тебя ничего не получится"

4. "Ты всегда все портишь"

5. "Я так сказал/сказала"

6. "Перестань плакать"

7. "Не позорь меня"

8. "Ты все делаешь неправильно"

9. "Это твоя вина"

10. "Будешь плохо себя вести – я тебя не буду любить"

11. "Будешь так себя вести – я тебя в детдом сдам, заберет полиция"

12. "Не умеешь – не трогай"

13. "Я в твоем возрасте был/была лучше/лучше"

14. "Не мешай мне"

15. "Иди, чтобы я тебя не видела и не слышала"

16. "Мне безразлично, что ты хочешь"

17. "Как же ты мне надоел(а)"

18. "Я тебе как дам сейчас"

19. "Ты же мальчик/девочка"

20. "Мы все для тебя делаем, а ты неблагодарен/а".

Педагог отмечает, что у многих людей большинство из перечисленных фраз или подобные им укоренены в сознании очень глубоко, потому что они постоянно слышали их в детстве и они были нормой.

"Осознавая разрушительные последствия для детской психики, мы должны научиться, несмотря на усталость и истощаемость, преодолевать в себе эти пережитки прошлого", – добавила эксперт.

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