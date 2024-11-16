Значительная часть развития детей зависит от того, как их воспитывали. В частности, влияет на дальнейшую жизнь малыша то, наказывали ли его родители, были суровыми и заботились ли об интересах.

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Специалисты уверяют, что есть некоторые признаки того, что мальчиков и девочек воспитывали эмоционально зрелые родители, которые заботились об их интересах и поддерживали их. Какие действия повлияли на детей и сыграли значительную роль в их мировоззрении на страницах Yourtango.

10 признаков того, что вас воспитывали эмоционально зрелые родители

Разрешили говорить открыто без страха

Когда дети не боятся осуждения говорить откровенно, они развивают свою уверенность. Вырастая они не боятся постоять за себя и других, не уступают, когда кто-то пытается их испугать или ставится несправедливо. Кроме того, такие люди выражают свои мысли спокойно и уважительно.

Подтверждали чувство

Дети эмоционально зрелых родителей не подавляют свои эмоции. Они знают, как правильно выразить свои чувства и понимают как ценить честность.

Поощряли индивидуальность

Еще одним признаком воспитания эмоционально зрелыми родителями является то, что они поощряли исследовать себя и свои интересы. Поэтому, когда дети растут в комфортной среде и имеют поощрение, они развивают свое сознание.

Научили, как устанавливать и уважать границы

Эмоционально зрелые родители учат своих детей иметь здоровые границы, которые помогут сохранить их психическое здоровье. Став взрослыми, ребята устанавливают и уважают границы, не переступая границы других.

Проявляли искренний интерес в решении проблем

В этом случае взрослые заинтересованы в том, чтобы помочь детям решить проблемы. В частности, они чаще спрашивают, что произошло и как найти решение в определенной ситуации.

Взяли на себя ответственность за свои ошибки

Воспитание в среде, где родители сказали "Мне жалко", формирует взрослых, способных брать ответственность за свои ошибки и исправлять поступки. И все же отношения зависят от эмоциональной зрелости. Хотя адаптироваться к ответственности нелегко, все же обучение на своем примере хороший способ.

Никогда не отказывали в привязанности

Объятия родителей оказывают успокаивающее влияние на младенцев. Такая связь несомненно влияет на развитие детей, уверяют эксперты.

Подталкивали ставить во главу уход за собой

Большинство людей не знают, как поставить себя во главу угла, потому что их родители никогда этому не учили. Эмоционально зрелые взрослые поощряют делать как можно больше перерывов между обучающими сессиями, а психическое благополучие для них становилось приоритетом.

Ставят реалистичные цели и ожидания

Строгие родители-перфекционисты могут в конечном счете воспитать детей с хроническим стрессом или проблемами с выражением эмоций. В то же время, эмоционально зрелые взрослые пытались привить реалистичные цели. Таким образом, молодежь ставит перед собой цели, которых они могут достичь и не наказывают себя, когда не могут совершить собственные достижения.

Поощряли быть вольнодумцем

Эмоционально зрелые родители воспитывают в своих детях навык вольнодумца. Да, они поощряют формировать собственные идеи и мысли о том, как устроен мир. Таким образом, молодежь продолжает узнавать что-то новое на протяжении всей жизни.

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