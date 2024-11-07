'Ты должен быть благодарен'. 10 фраз, которые не стоит говорить детям, если не хотите испортить отношения с ними на всю жизнь

Родители должны воспитывать своих детей в безопасной среде. В частности, обращать внимание на фразы, используемые ими в общении с сыновьями и дочерьми. Ведь многие из них могут повлиять на дальнейшие отношения.

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Специалисты советуют обратить внимание на то, как родители разговаривают с малышами в детстве. Yourtango собрал 10 фраз, которые не следует говорить своим детям, чтобы не испортить отношения на всю жизнь.

Ты должен быть благодарен

Родители, использующие эту фразу, могут вызвать у своих детей чувство обиды, поскольку им будет казаться, что их не слышат. Малыши имеют право выражать свое разочарование. Ребята, услышавшие эту фразу, будут эмоционально отстраняться от родителей, когда станут старше. Ведь в детстве не было нужной связи.

Ты слишком чувствителен

Эта фраза имеет отрицательный оттенок и высмеивает детей за то, что они учатся контролировать: как они выражают свои чувства. В таком случае подростки могут эмоционально замкнуться и не обращаться за помощью, когда в ней нуждаются. Специалисты советуют общаться с откровенностью и сопереживанием.

Подожди, когда у тебя появятся реальные обязанности

Еженедельные заботы школьника могут быть незначительными по сравнению с тем, что делают взрослые, но обесценивание их опыта лишь приводит к эмоциональной дистанции и обидам. Родители могут оправдывать использование этой фразы, поскольку она готовит детей к тому, насколько сложен реальный мир. А малышам нужно чувствовать поддержку и внимание. А такая фраза лишает их возможности почувствовать, что их ценят.

Мне было труднее, когда я был в твоем возрасте

Эта фраза заставляет детей приносить извинения за то, что они не делали. Так родители не признают своих сыновей и дочерей как личностей с опытом, который они получили. Использование таких слов станет способом оттолкнуть своих детей и убедиться, что они перестанут разговаривать с родителями, когда вырастут.

Я жертвую всем ради тебя, и вот как ты меня благодаришь

Родители обязаны обеспечивать своих детей, но использование этой заботы как оружия является формой эмоционального насилия, уверяют эксперты. Многие взрослые считают, что их сыновья и дочери им что-то должны только потому, что о них заботятся. Поэтому когда старшие говорят такую фразу, они не должны удивляться, если дети будут держаться подальше.

Ты должен знать лучше

Говоря ребенку, что он должен был знать лучше, родители покоряют его несправедливым стандартам. Поэтому у малышей возникает вина за то, что полностью отвечает развитию. Взрослые несут ответственность за то, чтобы направлять малышей и учить их жить. Если они этого не делают, то не могут жаловаться, что ребята должны лучше знать. Даже в ситуации, когда школьник делает что-то неправильно, такие слова жесткий и не сочувствующий способ ответа.

Ты не имеешь права жаловаться

Эта фраза лишает детей права выражать свои чувства. Социальный статус человека не определяет автоматически его психическое здоровье. Родители, постоянно говорящие не жаловаться на то, насколько хорошо у них все, скорее всего, не останутся рядом с детьми, когда они вырастут.

Не приходи ко мне плакать, когда ничего не выходит

Независимо от того, сколько лет человеку, он должен чувствовать поддержку на эмоциональном уровне. Молодежь часто принимает импульсивные решения, которые в долгосрочной перспективе не срабатывают, но очень важно знать, что их родители поддержат их, если и когда все терпит крах. Употребление такой фразы взрослыми показывает, что любые негативные последствия вполне заслужены, и они не будут рядом, чтобы успокоить своего ребенка, когда случается что-то плохое.

Я закончила говорить об этом

Обычно такие слова раздаются, когда взрослым не хочется продолжать неудобную для них тему. Однако специалисты советуют проводить больше времени с детьми наедине, чтобы они могли задать трудные для них вопросы. Кроме того, родители могут делиться собственным опытом, который поможет понять ребятам, что и взрослые не идеальны.

Меня не волнует, чего ты хочешь

Эта фраза заставляет себя чувствовать униженными и униженными, что негативно влияет на чувство уверенности и собственного достоинства. В дальнейшем это может привести к тому, что когда они вырастут, будут думать, что не заслуживают того, чего хотят. Такие слова создают эмоциональную дистанцию в отношениях.

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