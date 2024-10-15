Как научить ребенка принимать поражение и какие фразы никогда нельзя ему говорить
Нередко когда дети получают поражение, родители пытаются защитить своих сыновей и дочерей от горьких эмоций. Однако взрослые не всегда будут рядом, так что рано или поздно малышам придется столкнуться с такими ситуациями один на один.
Для того чтобы научить ребенка принимать неудачи, следует подавать собственный пример. Так что, если взрослые эмоционально реагируют на неприятности, такое же поведение будут перенимать и дети. А когда папа или мама не отчаиваются и ищут альтернативу, это будет откладываться и на восприятии малыша, пишет Освитория.
В то же время, родители должны давать детям возможность безопасно выплескивать свои эмоции. Ведь ребенку любого возраста важно быть уверенным, что его любят не только тогда, когда он побеждает, но и принимают, когда он проигрывает.
Какие фразы нельзя говорить и чего не стоит делать родителям при неудаче
- Переводить ответственность с ребенка на внешние факторы
Например, если малыш бегает по квартире, он может удариться о стоящие там предметы. В таком случае не нужно ругать стол или стул и винить его в том, что он ударил ребенка. Зато лучше дать совет типа: "Сбрасывай скорость, когда бежишь у стола".
- Защищать от неудач
В случае поражения родители пытаются всеми способами обезопасить сына или дочь от всего, что может вызвать негативные эмоции. Вместо этого важнее научить ребенка справляться с жизненными трудностями и сделать это как можно раньше. Например, акцентировать внимание на том, что нет ничего страшного, что друг прибежал первым к качелям или победил в игре.
- Говорить "Главное не победа, а участие"
Эта фраза не мотивирует детей. Вместо этого следует объяснить, что благодаря промежуточному результату и приложенным усилиям малыш все же сможет дойти до главной цели. Кроме того, можно говорить о поражении в положительном ключе. Например: "А что классного произошло, пока я шел к результату? А что я выучил такого, что пригодится мне в будущем?".
- Сдерживать отрицательные эмоции
Эмоции, которые дети не выражают, могут привести к психосоматическим проблемам. В частности, к расстройству работы желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы. Если малыш злится, психует или кричит – стоит позволить ему все это проявить.
- Обесценивать успех
Взрослым не стоит ставить слишком высокую планку, ведь тогда детям будет сложно радоваться любым результатам. Это часто касается оценок в школе, когда мальчик или девочка получили 10 баллов, а родители спрашивают: "Почему не 12?". Таким образом, у подростков возникают комплексы, что они ни на что неспособны, поэтому не стоит ничего и пробовать.
В таких случаях стоит наоборот похвалить ребенка и заметить, как сильно он старался и как много для этого работал.
- Делать всю работу за ребенка
Это может привести к негативным последствиям. В частности, отразится на выполнении сложных задач и подросток будет выбирать более легкие. Утрата мотивации и желания, чтобы попытаться что-то сделать. А промахи будут восприниматься как трагедия, влияющая на успехи в других сферах.
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