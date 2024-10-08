'Я думаю, ты сейчас злишься'. Нейробиолог объяснил, с какого возраста следует развивать эмоциональный интеллект у детей

Уже с трехлетнего возраста можно развивать эмоциональный интеллект у ребенка. Ведь с момента, когда малыш стал разговаривать, он может понимать то, что он чувствует.

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На этом отмечает кандидат биологических наук, эксперт по ментальному здоровью, образованию и системному мышлению Петр Черноморец в интервью OBOZ.UA. В частности, ребенку можно предлагать варианты объяснения его состояния. Например, когда она злится или радуется.

"Как только ребенок начал разговаривать, он уже способен понемногу начинать рефлексировать свои эмоции. Берем, к примеру, трехлетнего ребенка. С ним уже можно говорить о том, что он сейчас испытывает. На старте мы предлагаем варианты объяснения его состояния. То есть ребенок находится в каком-то эмоциональном состоянии, и мы ей рассказываем: "Я думаю, что ты сейчас злишься". А в другой момент: "Я думаю, что ты сейчас радуешься". Что тебя порадовало в этой ситуации?", или "Что тебя разозлило?", или "Почему тебе грустно?", – делится нейробиолог.

По его словам, имея такой опыт, дети быстро подхватывают такую инициативу и уже в 4-5 лет способны самостоятельно выразить, что именно они испытывают в данный момент. Более того, специалист отмечает, что с малышами следует говорить об эмоциях и причинах их возникновения. А в лучшем случае еще и о нуждах.

"Мы опять-таки предложениями говорим: "Ты радуешься, потому что...", а потом, если ребенок уже имеет такой опыт, то в пять лет он уже способен, вероятнее всего, и сам высказать такие гипотезы. Да даже в четыре года .То есть стоит с детьми начинать говорить об эмоциях и причинах, которые эти эмоции вызывают. А если еще глубже – то и о нуждах. Это собственно и будет развитие эмоционального интеллекта", – добавляет Черноморец.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что дети, которые делают эти шесть вещей, обладают высоким эмоциональным интеллектом.

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