Дети, которые делают эти шесть вещей, обладают высоким эмоциональным интеллектом.

Тренер по сознательному родительству Рим Рауда рассказала, какие вещи делают дети с высоким эмоциональным интеллектом. В частности, это касается умения проявлять эмпатию и сочувствие, распознавать невербальные сигналы и саморегулироваться.

Специалист поделилась своими рекомендациями, как помочь развить детям необходимые навыки, чтобы они стали счастливыми и успешными. Советы опубликовало издание CNBC. Детальнее читайте дальше.

Распознают невербальные сигналы

Такие дети как эмоциональный детектив – хорошо понимают чувства других, улавливают их язык тела и выражение лица.

Они могут сказать: "Мама, моя подруга Сара сегодня была очень тихой. Я спросил, хочет ли она играть, и она сказала, что нет. Мне кажется, она была из-за чего-то грустной".

Для того чтобы развить этот навык консультант по родительству советует проводить с детьми рефлексивные разговоры об их дне, обсуждать эмоции, которые они наблюдали у окружающих. Таким образом, укрепляется способность читать чувства и повышается уверенность в том, что ребята понимают других.

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Проявляют эмпатию и сочувствие

Дети с развитым эмоциональным интеллектом не только узнают эмоции других, но и проявляют настоящую заботу и предлагают помощь. Например, во время игры дочь или сын замечают, что их друг выглядит расстроенным, потому что не выиграл. Они подходят к нему и говорят: "Ты очень хорошо играл! Хочешь поиграть во что-то другое вместе?"

Для того чтобы развить этот навык, взрослым стоит демонстрировать это на собственном примере. Например, если кто-то из соседей заболел, можно сказать: "Я волнуюсь за миссис Брейди. Давай проверим, не нужна ли ей помощь".

Могут называть свои эмоции

Эмоционально умные дети отлично умеют делиться своими чувствами. Когда они говорят: "Я расстроена, потому что не могу разгадать эту головоломку" или "Я счастлив, потому что помог другу починить его игрушку", они осознают свои эмоции и передают их.

Для того, чтобы развить этот навык, родителям нужно обозначать свои эмоции. В частности: "Я разочарован, что не могу найти ключи" или "Я немного перегружен всей работой, которую должен сделать".

Это помогает нормализовать обсуждение эмоций, делая процесс более естественным для ребенка.

Умеют адаптироваться

Ребенок, способный плавно переносить изменения в распорядке дня или спокойно воспринимать нелестные новости, проявляет эмоциональную зрелость. Например, когда пикник на свежем воздухе отменяется из-за дождя, вместо того, чтобы расстраиваться или устраивать истерики, такой мальчик или девочка спокойно реагируют на это.

Чтобы развить этот навык родителям, следует проявлять гибкость и спокойствие в собственных реакциях. Таким образом, для детей моделируется адаптивное поведение, которое они могут наследовать. Специалист советует продолжать поддерживать в этом, например, предложить решить проблему и обдумать, что можно сделать вместо этого.

Умеют слушать

Эмоционально умные дети могут улавливать тонкие сигналы, которые могут пропустить другие. Когда им рассказывают о своем дне, они делают больше, чем просто слушают, улавливая эмоции. Такие мальчики и девочки задают вопросы и проявляют искреннее любопытство.

Рауда советует уделять все свое внимание ребенку, когда он хочет рассказать историю. В частности, по ее словам, важно установить зрительный контакт и прекрати все свои дела. После рассказа стоит немного поразмыслить и повторить то, что рассказали взрослым. Таким образом, дети будут знать, что их действительно слушают.

Могут саморегулироваться

Ребята с развитым эмоциональным интеллектом умеют справиться с сильными чувствами, сохранять спокойствие, когда все становится сложно, и делать разумный выбор. В частности, это касается и проигрышей. Ребенок, хорошо владеющий саморегуляцией, может взять минуту, чтобы перевести дыхание, а затем вернуться с положительным настроением. Он сохраняет спокойствие и продолжает даже после разочарования.

Чтобы помочь развить этот навык эксперт советует ввести технику "сделать паузу и подышать". Таким образом, взрослые подают пример, как они легко справляются с тяжелыми моментами и дают опору детям.

Эмоциональный интеллект – умение понимать свои эмоции и чувства и других. Благодаря его развитости дети и взрослые могут улучшить свои навыки общения с окружающими.

Люди с его высоким уровнем могут лучше воспринимать других и контролировать свои эмоции. Такие навыки помогают добиваться целей и легче справляться с разными ситуациями в жизни.

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